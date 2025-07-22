Sosyal medya öz güveni zedeliyor! Genç kızları etkiliyor

Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, "Araştırmalar, medya içeriklerinin beden memnuniyetsizliği ve yeme bozukluklarıyla ilişkili olduğunu gösteriyor" dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sosyal medya kullanımının gençler arasındaki artışının özellikle genç kızların öz güveni ve beden memnuniyetini zedelediğini söyleyen Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel “Araştırmalar, medya içeriklerinin beden memnuniyetsizliği ve yeme bozukluklarıyla ilişkili olduğunu gösteriyor, bazı içeriklerin; kıyaslama, kendini-yaşantısını-bedenini beğenmeme, suçlama, öz değer eksiklikleri, öfke ve motivasyon düşüklüğüne sebep olabileceğini ortaya koyuyor” dedi.