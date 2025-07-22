Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Sosyal medya öz güveni zedeliyor! Genç kızları etkiliyor

Sosyal medya öz güveni zedeliyor! Genç kızları etkiliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sosyal medya öz güveni zedeliyor! Genç kızları etkiliyor
Sosyal Medya, Psikoloji, Gençlik, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, "Araştırmalar, medya içeriklerinin beden memnuniyetsizliği ve yeme bozukluklarıyla ilişkili olduğunu gösteriyor" dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sosyal medya kullanımının gençler arasındaki artışının özellikle genç kızların öz güveni ve beden memnuniyetini zedelediğini söyleyen Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel “Araştırmalar, medya içeriklerinin beden memnuniyetsizliği ve yeme bozukluklarıyla ilişkili olduğunu gösteriyor, bazı içeriklerin; kıyaslama, kendini-yaşantısını-bedenini beğenmeme, suçlama, öz değer eksiklikleri, öfke ve motivasyon düşüklüğüne sebep olabileceğini ortaya koyuyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Saklama şartlarına dikkat! Aşırı sıcaklar diyabet ilaçlarının etkinliğini azaltabilirÇanakkale'de yabancı uyruklu kadının sır ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Saklama şartlarına dikkat! Aşırı sıcaklar diyabet ilaçlarının etkinliğini azaltabilir - SağlıkSaklama şartlarına dikkat! Aşırı sıcaklar diyabet ilaçlarının etkinliğini azaltabilirYazın makyajdan uzak durun! Sivilceler artıyor - SağlıkYazın makyajdan uzak durun! Sivilceler artıyorDiş eksikliği deyip geçmeyin: Pek çok hastalığı tetikleyebilir - SağlıkUzmanlar uyardı: Pek çok hastalığı tetikleyebilir!6 bin voltluk elektrik çarptı, ölmedi! Azerbaycan'dan Eskişehir'e getirilen mühendisin elleri hareket etmeye başladı - SağlıkGenç mühendis 6 bin volta kapıldı, ölmediDikkat, zehirleyebilir! ‘Karpuzu kesmeden önce yıkayın’ uyarısı… - SağlıkDikkat, zehirleyebilir: 'Kesmeden önce yıkayın' uyarısıHorlama şikayetiyle gitti, gerçeği öğrendi! Geç kalsa sonu olabilirmiş - SağlıkHorlama şikayetiyle gitti, gerçeği öğrendi! Geç kalsa sonu olabilirmiş
Sonraki Haber Yükleniyor...