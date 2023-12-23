'Telefonsuz bir dakika bile yaşayamam' diyenlere kötü haber: Bir hastalığı daha tetikliyor

23 Aralık 2023 13:46 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 13:46

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi nöroloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla insanların telefonla geçirdiği sürenin uzadığını, bunun da çeşitli hastalıkları tetiklediğini açıkladı. Ögün, uzun süre telefon, tablet ya da bilgisayar başında zaman geçirmenin hareketsiz kalmaya bağlı ciddi sağlık problemleri oluşturabileceğine işaret ederek, bu riskin özellikle oyun bağımlılığı olanlarda daha yüksek olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün, "Buna nörolojik hastalık açısından baktığımız zaman özellikle epilepsi hastalığını tetikleme açısından etkili olabilir. Epilepsisi olmayan veya epilepsi eğilimi olmayan birinde epilepsi ortaya çıkma ihtimalinde belirgin bir artış oluşturmamaktadır." diye konuştu.

AŞIRI TELEFON KULLANIMI RUHSAL SORUNLARA DA YOL AÇABİLİYOR

Ögün, ekran bağımlılığının ciddi ruhsal sorunlara da neden olabileceğine işaret ederek, buna yönelik 'İnternet Bağımlılığı Poliklinikleri'nin bulunduğunu kaydetti.

Çocuklarda ekran bağımlılığına karşı ebeveynlere uyarıda bulunan Ögün, "Benim yaş grubum, teknolojiyi yavaş yavaş gördü. Çocuklar ise teknolojinin içine doğdu. Çocuklarımızın bu cihazları kontrollü kullanmalarını sağlarsak onlar için de iyi olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

KALİTELİ UYKU İÇİN TELEFONU BAŞ UCUNUZDAN AYIRIN

Doç. Dr. Ögün, bazı insanların cep telefonundan bir şeyler dinleyerek, izleyerek uyuduğuna işaret ederek, "Bu ciddi uyku problemlerine sebep oluyor. Bu uyku problemleri, gün içerisinde bizim için ciddi sorunlar oluşturuyor. Gece uykunuzu iyi almadıysanız gün içerisinde uyuklama hali, unutkanlıklar ve dikkat eksiklikleri olabiliyor.

Dolayısıyla 'uyku hijyeni' dediğimiz, rahat ve uygun ortamda uyumanız gerekiyor. Karanlık ve sessiz bir oda, televizyon, telefondan uzak uyumak gerekiyor. Bunlar yokken çok daha iyi bir uyku çekebilirsiniz. Bunlar gün içerisindeki hayatınızı çok çok etkileyecek." ifadelerini kullandı.

İyi ve kaliteli bir uykunun birçok hastalıktan korunma sağladığını vurgulayan Ögün, "Özellikle kalp damar ve beyin damar hastalıklarından korunmak için iyi bir uyku şart. Uykuyu bozması açısından yanınızda telefonla veya tabletle uyumak çok uygun değil." dedi.