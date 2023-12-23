Akıllı telefonları sil baştan değiştirecek, iPhone'un sevilen özelliğini bile getirdi! İşte Android 14 özellikleri

23 Aralık 2023 13:00 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 13:06

Google'ın mobil işletim sisteminin en son sürümü olan Android 14 çok sayıda akıllı telefon modeline sunuluyor. Haliyle Android cihaz kullanıcıları (Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo, OnePlus, Realme, TCL, Infinix, OMIX, Pixel, Sony, Motorola gibi) yeni sürümle birlikte cihazlara gelecek özellikleri merak ediyor. Peki, Android 14 özellikleri neler?

ANDROID 14 İLE GELEN TÜM ÖZELLİKLER

Flaş bildirimleri — Android 14'te yeni olan flaş bildirimleri, işletim sisteminin telefonunuzun kamera flaşını tetiklemesine veya bildirimler geldiğinde veya alarm çaldığında ekranı aydınlatmasına imkan tanıyan bir özelliktir. Bu, özellikle işitme güçlüğü çeken kişiler için faydalı. Şimdiye kadar Android'de flaş bildirimlerini bazı üreticiler (özellikle Samsung) sunarken bazıları sunmuyordu. Kullanıcılar flaş bildirimlerini cihazlarının Ayarlar > Bildirimler > Flaş bildirimleri menüsünden aktif edebilir.

İşitme cihazları için geliştirilmiş destek — Flaş bildirimleri, işitme güçlüğü çeken kişiler için Android 14'ün tek yeni özelliği değil. Android 13 ve öncesinde Google, işitme cihazlarını diğer Bluetooth cihazlarıyla birlikte gruplandırıyordu. Artık bu değişti ve işitme cihazlarının yeni bir sayfası oldu. Sayfaya erişmek için Ayarlar uygulamasını açın, aşağı kaydırın ve 'Erişilebilirlik'e dokunun, ardından aşağı kaydırıp 'İşitme cihazları'na dokunun. Burada yeni işitme cihazlarını telefonunuzla eşleştirme seçeneğini ve söz konusu cihaz için özel kısayollar eklemenizi sağlayan bir düğme bulacaksınız.

Daha büyük yazı tipleri — Google, görme engelli kullanıcılar için daha büyük yazı tipleri ve daha akıllı ölçeklendirme desteği ekledi. Telefonunuzdaki metin ve arayüz ögelerinin boyutunu artırmak için Ayarlar menüsünü açın, ardından 'Ekran'a ve ardından 'Ekran boyutu ve metin'e dokunun.

Daha iyi sıkıştırma — Android 14'te kullanıcıların ekranın ne kadarını büyütülmüş görmek istediklerini hızlı bir şekilde özelleştirmelerine imkan tanıyan yeniden tasarlanmış bir büyütme aracı var. Burada dört farklı büyüteç boyutu ve çapraz kaydırmayı etkinleştirme seçeneği yer alıyor. Ayrıca yakınlaştırma düzeyini artırmak veya azaltmak için kullanabileceğiniz bir ölçek de mevcut. Ayarlar > Erişilebilirlik > Büyütme sekmelerine girerek bu işlevi açabilirsiniz.

ANDROID 14 İLE YENİ DUVAR KAĞIDI SEÇENEKLERİ GELDİ

Daha fazla duvar kağıdı ve kilit ekranı özelleştirmesi — Google'ın I/O 2023 etkinliğinde ön izlemesini yaptığı iki duvar kağıdı özelliğinin, Android 14 ile birlikte Pixel hariç çoğu telefona gelmesi muhtemel. Yeni özellikler, kullanıcıların en fazla 14 favori emojisiyle veya yerleşik bir AI (yapay zeka) görüntü oluşturucunun yardımıyla özel duvar kağıtları oluşturmasına imkan tanıyor. Yeni özelleştirme ayarlarına doğrudan ana ekrandan erişilebilir. Ana ekrana uzun basın ve ilgili menüyü açmak için üstteki 'Duvar Kağıdı ve Stil' seçeneğine dokunun. Oradan, 'Diğer duvar kağıtları'na dokunarak yeni 'AI ve Emoji duvar kağıdı' seçeneklerini bulabilirsiniz. Her iki seçenek de arayüzün üst kısmında bulunur.

ANDROID 14 İLE TELEFONLARDA GÜVENLİK SIKILAŞTI

Veri koruması — Android 14, telefonunuzdaki uygulamaların yapmış olabileceği veri paylaşımı değişikliklerinin ayrıntılarını içeren yeni bir aylık bildirimle, reklamverenlerin ve diğer üçüncü tarafların verilerinizi nasıl kullandığını görmenizi ve dolayısıyla uygulama izinlerinizi kısıtlamak isteyip istemediğinize karar vermenizi kolaylaştırıyor.

Eski uygulamalar için destek bitti — Android 14, Android 5.1'den öncesine kadar uzanan API'leri kullanan uygulamaları yüklemenize izin vermez. Google'a göre bunun nedeni, birçok kötü amaçlı yazılım programının eski ve güncelliğini yitirmiş API'lerde bulunan güvenlik açıklarından faydalanması. Çoğunlukla birkaç yıldan uzun süredir güncellenmeyen eski oyunları etkilemesi muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, Android 14'ü indirdiğinizde telefonunuzda Lollipop dönemi uygulama veya oyun yüklüyse, telefonunuz yeni işletim sistemini çalıştırmaya başladıktan sonra bile oyun / uygulama çalışmaya devam edecektir.

FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIMINA YENİ SEÇENEK

Daha ayrıntılı fotoğraf ve video paylaşımı — iOS özelliğini sunan Android 14, fotoğraflar ve videolar için daha incelikli paylaşım seçenekleri getirdi. Artık bir uygulama, medya dosyalarınıza erişim istediğinde, fotoğraflarınızın ve videolarınızın tümüne, hiçbirine veya yalnızca bazılarına erişim izni vermeyi seçebileceksiniz. Yani artık ya hep ya hiç seçenekleri arasında sıkışıp kalmanıza gerek yok. Ayrıca bu özelliği, Ayarlar > Uygulamalar menüsü üzerinden de uygulamayı seçerek özelleştirebilirsiniz.

IPHONE'UN SEVİLEN ÖZELLİĞİ 'PİL SAĞLIĞI' ARTIK ANDROID TELEFONLARDA

Pil Sağlığı — Google'ın Android 14 sürümüyle telefonlara 'Pil Sağlığı' özelliğini sunması bekleniyor. Ayrıca 'pil ömrü' tarafında da iyileştirmeler yapıldı. Google, yeni yazılımın, arka plan görevlerini, indirmeleri ve yüklemeleri nasıl ele aldığı konusunda şirketin yaptığı iyileştirmeler sayesinde işletim sisteminin daha az güç tüketeceğini açıkladı.

Sağlık özellikleri entegrasyonu — Google, 2022'nin sonlarında, sağlık ve fitness uygulamalarının kullanıcı gizliliğinden ödün vermeden birbirleriyle daha kolay veri paylaşabilmesini sağlamak için Samsung ile ortaklaşa geliştirdiği 'Health Connect'i piyasaya sürdü. Android 14 ile Health Connect (Sağlık Bağlantısı) doğrudan işletim sisteminin Ayarlar bölümüne entegre edilecek. Kontrol panelinin 'Gizlilik' sayfasından erişilebiliyor.

UltraHDR — Android 14, Google'ın yeni Ultra HDR görüntü formatı için yerleşik destek içeriyor. Format, yüksek dinamik aralıklı bir ton haritasını doğrudan görüntünün meta verilerinin içine yerleştirir. Google, HDR uyumlu ekranlara sahip cihazlarda Ultra HDR'nin daha canlı renklere ve kontrasta sahip görüntüler üreteceğini belirtiyor. Formatın güzel yanı, .jpg uzantısını kullanması sayesinde çoğu cihazla geriye dönük olarak tamamen uyumlu olmasıdır. SDR ekranlı cihazlarda izleyici normal bir SDR görüntüsü görecektir.