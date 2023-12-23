Android 14 takvimi belli oldu... Hangi telefon ne zaman Android 14 alacak? İşte liste

23 Aralık 2023 10:59 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 11:00

Google, Ekim ayının başında resmi olarak Android 14'ü yayınlamış olsa da, güncelleme halen sizin telefonunuza ulaşmamış olabilir. Son yıllarda teknoloji devi, Android'in en son sürümünün kendi Pixel telefonlarına ulaşması ile diğer markalara ulaşması arasındaki gecikmeyi azaltmak için elinden geleni yapıyor ancak halen ciddi bir boşluk var.

Amerikan teknoloji sitesi Engadget, ABD pazarındaki büyük akıllı telefon markalarıyla iletişime geçerek Android 14'ün kararlı sürümünü ne zaman alacaklarını sordu. Ayrıca Samsung Türkiye gibi teknoloji devleri kısa süre önce yeni güncellemeye ilişkin duyurular yaptı. İşte Android 14 takvimi...

SAMSUNG, ANDROID 14 TAKVİMİ

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, Ekim ayının sonunda Android 14 arayüzü One UI 6'nın kararlı bir yapısını kullanıma sunmaya başladı. Şirket, yeni cihazlarının çoğunda dört nesil işletim sistemi güncellemesi sunarken, Galaxy S21 ve Galaxy A32 gibi eski telefonlar da şirketin Android 14 sunumunun dışında bırakılmayacak.

Samsung, son amiral gemilerinden başlayarak en yeni akıllı telefon serilerinin önemli bir bölümünü zaten güncelledi. Şirketin hızlı bir başlangıç yapmasıyla birlikte, uygun Galaxy telefonların çoğu 2024'ten önce güncellemeyi aldı bile.

Galaxy S23 serisi, Android 14'ü alan ilk seri olmuştu. Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra'nın ardından 22 Aralık 2023 günü Android 14 güncellemesi alacağı açıklanan Samsung telefonlar şu şekilde:

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21 Plus 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy A24, Galaxy A34 5G, Galaxy M14 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy Tab S9 SE, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 ve Galaxy A54 5G.

Öte yandan, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A72, Galaxy A52, Galaxy A04, Galax7 A04e, Galaxy A14, Galaxy A04s, Galaxy A23, Galaxy A52s 5G, Galaxy M13, Galaxy M23 5G, Galaxy M34 5G ve Galaxy Xcover 6 Pro modelleri de önümüzdeki haftalarda güncellemeyi alacak.

XIAOMI, ANDROID 14 TAKVİMİ

Çinli üretici Xiaomi, Google dışında Android 14'ün kararlı sürümünü kullanıcılarına sunan ilk markalardan biriydi. Kasım ayında, yeni işletim sisteminin son sürümünü temel alan MIUI 14 arayüzü, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 ve 12T modellerinde mevcuttu.

Ne yazık ki, eski Xiaomi modellerine sahip olanlar, MIUI 14'ün telefonlarına gelmesi için bir süre beklemek zorunda kalacak. Xiaomi'den bir sözcü bu konuda, "Xiaomi'nin eski cihazlarını Android 14'e güncellemesinin kesin zaman çizelgesi şu anda mevcut değil. Bu konuyla ilgili daha fazla güncelleme için lütfen bizi takip etmeye devam edin." dedi.

ONEPLUS, ANDROID 14 TAKVİMİ

9to5Google'a göre, OnePlus'ın Android 14'ün yeni arayüzü olan OxygenOS 14, Hindistan'daki OnePlus 10T ve 11R'de kullanıma sunuldu.

8 Kasım'da şirket, OxygenOS 14'ün Beta 4 sürümünü duyurdu ve aynı zamanda yazılımı ABD ve Hindistan'daki kişilerin kullanımına sundu.

OnePlus, son 3 yıldır çıkan tüm telefonlarına Android 14 güncellemesi sunmayı planlıyor.

Öte yandan, OnePlus firması, en yeni iki ürünü olan OnePlus 11 ve OnePlus Open'a 4 yıllık Android güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik yaması sağlama sözü verdi.

Şirket, geçen yılki OnePlus 10 Pro da dahil olmak üzere daha önceki modellerini 3 yıllık platform güncellemeleriyle destekleyeceğini açıkladı. Yani, 2020'nin sonlarında piyasaya sürülen OnePlus 8T, muhtemelen OxygenOS 14 alması planlanan en eski OnePlus telefonu olacak.

Daha eski telefon sahipleri ise, Android'in en son sürümünün telefonlarına gelmesini görmek için muhtemelen daha uzun süre bekleyeceklerdir.

SONY TELEFONLARA ANDROID 14 GELİYOR

Ülkemizde artık Sony, resmi olarak satış yapmıyor ancak yine de teknoloji devini listeye eklemeye değer gördük.

Sony, ABD gibi satış yaptığı birçok ülkede kasım ayının başlarında Android 14'ü amiral gemisi Xperia 1 V telefonuna sunmaya başladı. Bir Sony sözcüsü, "Android 14 güncellemesi diğer Xperia modellerine de yayılacak. Ancak kesin bir zaman çizelgesi paylaşamıyoruz." dedi.

ASUS TELEFONLAR ANDROID 14 ALACAK MI?

Türkiye pazarından çekilen bir diğer marka ise ASUS. Teknoloji üreticisi, 10 Ekim'de ABD'de Android 14'ü halka açık olarak test etmeye başladı. Beta sürümü yalnızca şirketin mevcut amiral gemisi olan Zenfone 10'da mevcut.

Bir ASUS sözcüsü, "Zenfone 10 Android 14 kapalı topluluk betası ilk defa kullanıma sunuldu ve bu nedenle Zenfone 10, kararlı bir sürüm alması gereken ilk cihazdır." dedi.

ASUS, Zenfone 10 kullanıcılarının cihazlarına Android 14'ün kararlı bir sürümünün ne zaman geleceğini ise açıklamadı.

Şirketin son cihazlarını iki platform güncellemesiyle destekleme yönündeki mevcut politikası nedeniyle, yalnızca birkaç ASUS telefon Android 14'ü alacak. Bunu dikkate aldığımızda ASUS'un Android 14 ile güncelleyeceği en eski telefonlar Zenfone 9 ve ROG Phone 6 olacak.

GOOGLE PIXEL GÜNCELLEME TAKVİMİ

Android'in ana koruyucusu olan Google, istikrarlı bir Android 14 yapısı yayınlayan ilk telefon üreticilerinden biriydi. Geçmişi 2020'deki Pixel 4a 5G'ye kadar uzanan Pixel serisinin büyük bir kısmı, 4 Ekim'den bu yana Android 14'e erişime sahip.

Pixel 8 serisinden başlayarak Google, gelecekteki cihazları 7 yıl boyunca destekleme sözü verdi. Ancak Pixel telefonlar da ülkemizde resmi olarak satılmıyor.

MOTOROLA ANDROID 14 TAKVİMİ

Motorola, 2024'ün başlarında Android 14'ü telefonlarında sunmaya başlayacak. 2022 Edge, Edge+ ve Edge 30 Fusion, şirketin yükseltmeyi planladığı en eski cihazlardır. Razr, Razr+, Moto G Power, G Stylus ve G 5G dahil 2023 serisinin de Android 14 alması planlanıyor.