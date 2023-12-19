Google davayı kaybetti, yüz binlerce kullanıcıya tazminat ödeyecek

19 Aralık 2023 16:43 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 16:57

San Francisco'daki federal mahkemeden yayımlanan mahkeme dokümanlarında, Google'ın tüketicilere 630 milyon dolar, ABD'nin eyaletlerine ise 70 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği aktarıldı. Ayrıca Google, gelecek 5 yıl süresinde müşterilerinin Android cihazlarına Play Store dışındaki platformlardan da uygulama indirmelerine imkan tanıyacak.

Google hakkında açılan antitröst davasında, müşterilerine uygulamalar konusunda hukuka aykırı kısıtlamalar uygulayarak bu kişilere ekstra ücretler çıkarmakla suçlanıyordu.

Google, uygulama içi satın alımlarında da yüzde 15 ila yüzde 30 arasında komisyon alıyor.

EPIC GAMES'E KARŞI DAVAYI KAYBETTİ

ABD merkezli video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games'in, Google Play Store'u kullanan tüm uygulama geliştiricilerinin, dijital ürün veya hizmet satışlarından yüzde 30'a kadar komisyon ödemesini gerektiren şirket politikaları nedeniyle Google'a açtığı dava geçtiğimiz hafta sonuçlanmıştı. Epic Games, uygulama içi ödemeler nedeniyle Google'a açtığı antitröst davasını 11 Aralık'ta kazanmıştı.

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, jüri, Google'ın uygulama mağazasını işletme şekliyle tekelleşme karşıtı yasaları ihlal ettiği kararına vardı.

Epic Games Üst Yöneticisi (CEO) Tim Sweeney, X sosyal medya hesabından, "Google'a karşı zafer" paylaşımında bulundu. Sweeney, jürinin, her açıdan Google Play tekelinin aleyhinde karar verdiğini belirtti.

Epic Games'in, Apple'a karşı açtığı dava ise 2021'de görülmüş ve bu yılın başlarında temyize gidilmişti.