Çok sayıda Samsung Galaxy telefona Android 14 güncellemesi geldi

23 Aralık 2023 11:16 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 11:23

Samsung, çok sayıda akıllı telefon modeline ve tabletine Android 14 güncellemesi sağlayacak. Google'ın geliştirip dağıttığı Android 14, dünya genelinde birçok akıllı cihaza gönderiliyor. Peki, Türkiye'de hangi Samsung telefonlar Android 14 alacak? Samsung telefonlara Android 14 güncellemesi geldi mi?

Android 14 güncellemesi alan ilk Samsung Galaxy modelleri amiral gemisi telefonlar olan Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra olmuştu. Samsung, güncellemeyi daha fazla cihaza sunmaya başladı bile.

ANDROID 14 HANGİ SAMSUNG GALAXY TELEFONLARA GELDİ?

22 Aralık 2023 Cuma günü itibarıyla şu telefonlar Android 14 güncellemesi almaya başladı:

• Galaxy S22,

• Galaxy S22 Plus,

• Galaxy S22 Ultra,

• Galaxy S21 Ultra 5G,

• Galaxy S21 Plus 5G,

• Galaxy S21 5G,

• Galaxy Z Fold4,

• Galaxy Z Flip4,

• Galaxy A24,

• Galaxy A34 5G,

• Galaxy M14 5G,

• Galaxy M33 5G,

• Galaxy Tab S9 SE,

• Galaxy S23 FE,

• Galaxy Z Fold5,

• Galaxy Z Flip5,

• Galaxy A54 5G.

Önümüzdeki haftalarda Android 14 alacak Samsung telefon modelleri ise şunlar:

• Galaxy A53 5G,

• Galaxy A33 5G,

• Galaxy S21 FE 5G,

• Galaxy Z Fold3 5G,

• Galaxy Z Flip3 5G,

• Galaxy A73 5G,

• Galaxy A72,

• Galaxy A52,

• Galaxy A04,

• Galaxy A04e,

• Galaxy A14,

• Galaxy A04s,

• Galaxy A23,

• Galaxy A52s 5G,

• Galaxy M13,

• Galaxy M23 5G,

• Galaxy M34 5G,

• Galaxy Xcover 6 Pro.

ANDROID 14 ALACAK SAMSUNG TABLETLER NELER?

Samsung tablet modelleri arasında Android 14 işletim sistemini alacak olanlar ise şu şekilde:

• Galaxy Tab S9,

• Galaxy Tab S9 Plus,

• Galaxy Tab S9 Ultra,

• Galaxy Tab S8 Ultra,

• Galaxy Tab Active4 Pro 5G,

• Galaxy Tab A7 Lite,

• Galaxy Tab S6 Lite,

• Galaxy Tab S7 FE.

ANDROID 14 ALAMAYACAK SAMSUNG TELEFONLAR HANGİLERİ?

Samsung, bazı 'daha eski' akıllı telefon modelleri için ise Android 14 işletim sistemi sürümünü yayınlamayacak. Bu telefon modelleri 2020 ve öncesinde piyasaya çıkanlar oldu. 2021 ve sonrasında çıkan telefonlar ise 4 yıl boyunca güncelleme alabilecek.

İşte Android 14 alamayacak Samsung telefonlar:

• Galaxy S20, S20+, S20 Ultra,

• Galaxy S20 FE,

• Galaxy Note 20, Note 20 Ultra,

• Galaxy Tab S7, S7+,

• Galaxy A51, A51 5G,

• Galaxy A71, A71 5G,

• Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G.