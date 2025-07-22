Türkiye güzelini de hastanelik etti! Zehirlenmenize yol açabilir

Geçtiğimiz günlerde 2012 Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu’nun buzdan zehirlenmesi, besin zehirlenmelerinde yeni bir tehlikeye dikkati çekti.

ZİYNETİ KOCABIYIK -Yaz sıcaklarının artması ile birlikte besin zehirlenmelerinin daha sık yaşanmaya başladığını hatırlatan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit “Ancak son zamanlarda soğuk içecek tüketiminin artması ile birlikte besin zehirlenmelerinin yanı sıra buz zehirlenmeleri ile de karşılaşmaktayız. Buz da bir besindir ve zararlı mikroorganizmaları barındırabilir” dedi.

Buzlar dondurulurken genellikle çeşme sularının kullanıldığını kaydeden Yiğit “Eğer buz dondurulurken kullanılan su temiz değilse, buzlar bardaklara konulurken çıplak el ile dokunuluyorsa, buza dokunan kişinin elleri temiz değilse ve buzlar uygun şartlarda depolanmıyorsa zararlı mikroplar için de bir hayat alanı hâline gelebilir” açıklamasını yaptı.

Buz kullanılırken, buzların çözdürülüp tekrar dondurulmadığından ve temiz sudan yapıldığından emin olunması gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit “İşletmeler buz yapmak için kullandığı makinelerin temizliğine özen göstermeli. Evde ise buz kalıplarını temizlerken koku oluşmaması için karbonatlı su kullanılabilir” dedi.