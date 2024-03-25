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Haberler > Sağlık > Uzmanı cevapladı: Hamileler ve emziren anneler oruç tutabilir mi?

Uzmanı cevapladı: Hamileler ve emziren anneler oruç tutabilir mi?

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uzmanı cevapladı: Hamileler ve emziren anneler oruç tutabilir mi?

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Birsen Bilge, ramazan ayında merak edilenler arasında yer alan “Hamileler ve emziren anneler oruç tutabilir mi?” sorusuna cevap verdi. Konuyla ilgili bilinçli hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Hamileyken oruç tutulabilir mi? Emziren anneler oruç tutarken nelere dikkat etmeli? Uzmanı merak edilenleri açıkladı.

“16. ve 28 HAFTALAR ARASI UYGUN ANCAK…”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Birsen Bilge, gebelik döneminde, özellikle ilk trimesterde, genellikle bulantı ve kusma gibi nedenlerle beslenmenin zor olabildiğini belirterek, “En uygun oruç tutma zamanı genellikle 16. ve 28. haftalar arasındadır. Ancak, yaz mevsiminde sıvı kaybı riski göz önüne alındığında, bu dönemde de oruç tutmaktan kaçınılması önerilir. Son trimesterde, bebek daha fazla büyüdüğünde ve annenin beslenmesi doğrudan bebeğin gelişimiyle ilişkilendirildiğinde, yine oruç tutmaktan kaçınılması önerilir. Emziren anneler için de durum benzerdir. Çünkü süt üretimi anne beslenmesiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle, ek gıdaya geçilmeden önceki ilk altı ayda oruç tutmanın önerilmediği belirtilmektedir” ifadelerini kullandı.

DOKTOR KONTROLÜ ÖNEMLİ

Doktor kontrolü öneminin altını çizen Op. Dr. Birsen Bilge, “Konunun detayları ve spesifik durumlara göre değişebileceği vurgulanmaktadır. Bu nedenle, her durumda doktor kontrolünde hareket etmek önemlidir. Hamilelik ve emzirme dönemi, annenin ve bebeğin besin gereksinimlerinin arttığı özel bir süreçtir. Oruç tutma kararı vermeden önce, annenin ve bebeğin sağlık durumunun değerlendirilmesi ve doktorun görüşü alınması önemlidir. Emziren annelerin oruç tutması, süt üretimini ve bebeğin beslenmesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, ilk altı ayda oruç tutmaktan kaçınılması önerilmektedir” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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