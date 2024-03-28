Uzun ve büyük burunlu olmanın nedeni ortaya çıktı

Bilim insanları, yüz hatlarının şekillenmesinde annenin hamilelik sırasında tükettiği yiyeceklerin etkisi olduğunu ortaya koydu. Çalışmada, gebelikte protein ağırlıklı beslenmenin daha uzun ve geniş buruna sahip olma olasılığını artırdığı kaydedildi.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, insanların yüz hatlarının farklılığının nedeni annenin hamileyken yediği besinlerden kaynaklı.

TÜKETİLEN PROTEİN MİKTARI ETKİLİ

Kafatası şeklinden burundaki kıkırdak miktarına kadar insanların görünüşlerindeki ince farklılıklar, beslenme ile tetiklenen genler tarafından anne karnında oluşuyor.

Hamilelik sırasında ne kadar çok protein tüketilirse, 'mTORC1' olarak bilinen bu genler o kadar aktif hale geliyor. Araştırmacılar bunun, burun uzunluğunu ve burun deliklerinin genişliğini, yanakların şeklini ve çenenin belirginliğini değiştirerek bir bebeğin yüz görünümünde etkili olabileceğini söylüyor.

UZMANLAR NEDENİNİ AÇIKLADI

Nature Communications'da yayınlanan bir çalışmada, uzmanlar çalışmayla ilgili şunları kaydetti: “Anne diyetindeki protein seviyesinin modülasyonunun mTORC1 aktivitesini düzenlediğini ve bunun da embriyoların kraniyofasiyal şeklinde ince ama belirgin değişikliklere yol açtığını tespit ettik.”

Bu durumun farklı yüz özelliklerinden oluşan bir 'spektrum'a yol açtığını da eklediler.

Hamile farelere ve balıklara farklı diyetler verildi ve araştırmacılar bunun rahimlerindeki ‘mTORC1’ sinyalini değiştirdiğini ve yavrularına belirli yüz özellikleri aktardığını buldu.

Yüksek proteinli diyetlerin, daha belirgin çene ve daha kalın burun kıkırdağı ile genişlemiş yüz hatlarına neden olduğu gösterildi. Bununla birlikte, annelerin daha düşük proteinli gıdalarla beslenmesinin daha ince yüz ve daha sivri yüz hatlarını ortaya çıkardığı kaydedildi.