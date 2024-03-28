Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Sağlık > Uzun ve büyük burunlu olmanın nedeni ortaya çıktı

Uzun ve büyük burunlu olmanın nedeni ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Daily Mail
- Güncelleme:
Uzun ve büyük burunlu olmanın nedeni ortaya çıktı

Sağlık Haberleri  / Daily Mail

Bilim insanları, yüz hatlarının şekillenmesinde annenin hamilelik sırasında tükettiği yiyeceklerin etkisi olduğunu ortaya koydu. Çalışmada, gebelikte protein ağırlıklı beslenmenin daha uzun ve geniş buruna sahip olma olasılığını artırdığı kaydedildi.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, insanların yüz hatlarının farklılığının nedeni annenin hamileyken yediği besinlerden kaynaklı.

TÜKETİLEN PROTEİN MİKTARI ETKİLİ

Kafatası şeklinden burundaki kıkırdak miktarına kadar insanların görünüşlerindeki ince farklılıklar, beslenme ile tetiklenen genler tarafından anne karnında oluşuyor.

Hamilelik sırasında ne kadar çok protein tüketilirse, 'mTORC1' olarak bilinen bu genler o kadar aktif hale geliyor. Araştırmacılar bunun, burun uzunluğunu ve burun deliklerinin genişliğini, yanakların şeklini ve çenenin belirginliğini değiştirerek bir bebeğin yüz görünümünde etkili olabileceğini söylüyor.

UZMANLAR NEDENİNİ AÇIKLADI

Nature Communications'da yayınlanan bir çalışmada, uzmanlar çalışmayla ilgili şunları kaydetti: “Anne diyetindeki protein seviyesinin modülasyonunun mTORC1 aktivitesini düzenlediğini ve bunun da embriyoların kraniyofasiyal şeklinde ince ama belirgin değişikliklere yol açtığını tespit ettik.”

Bu durumun farklı yüz özelliklerinden oluşan bir 'spektrum'a yol açtığını da eklediler.

Hamile farelere ve balıklara farklı diyetler verildi ve araştırmacılar bunun rahimlerindeki ‘mTORC1’ sinyalini değiştirdiğini ve yavrularına belirli yüz özellikleri aktardığını buldu.

Yüksek proteinli diyetlerin, daha belirgin çene ve daha kalın burun kıkırdağı ile genişlemiş yüz hatlarına neden olduğu gösterildi. Bununla birlikte, annelerin daha düşük proteinli gıdalarla beslenmesinin daha ince yüz ve daha sivri yüz hatlarını ortaya çıkardığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Daily Mail
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Houston Türkiye’yi işaret etti! 83 yaşındaki kalp hastasının ameliyatını dünyada yapamadılar - Sağlık83 yaşındaki kalp hastasının ameliyatını dünyada yapamadılar50 yaş altında kanser alarmı! 30 yılda yüzde 79 arttı - Sağlık50 yaş altında kanser alarmı!Kahve, bağırsak kanserine iyi geliyor, günde 5 fincan... - SağlıkKahve, bağırsak kanserine iyi geliyor, günde 5 fincan...Çamaşırları balkonda kurutanlar dikkat! Fark etmeden giysilere yapışıyor, tehlike büyük - SağlıkÇamaşırları balkonda kurutanlar dikkat! Fark etmeden giysilere yapışıyor, tehlike büyükKakule ramazanın üç temel sağlık problemini çözüyor - SağlıkKakule ramazanın üç temel sağlık problemini çözüyorKilosu işine engel olunca 54 kilo verdi, hayatı değişti! Şimdi gören tanıyamıyor - SağlıkKilosu işine engel olunca 54 kilo verdi, hayatı değişti! Şimdi gören tanıyamıyorİstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Sağlıkta deprem afet planı hazır - Sağlıkİstanbul’un sağlıkta deprem afet planı hazırSağlık Bakanlığı, 2023 hedeflerini tutturdu! 6,5 milyon kişiye gezici sağlık hizmeti sunuldu - Sağlık6,5 milyon kişiye gezici sağlık hizmeti sunulduEkran bağımlılığı ‘şaşılık’ sebebi! - SağlıkEkran bağımlılığı ‘şaşılık’ sebebi!Uzmanı cevapladı: Hamileler ve emziren anneler oruç tutabilir mi? - SağlıkUzmanı cevapladı: Hamileler ve emziren anneler oruç tutabilir mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...