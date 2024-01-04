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    Vitamine yılda 400 milyon dolar harcıyoruz

    Vücut direncini artırmak ve hastalıklardan korunmak için vatandaşlar vitaminlerin de içinde olduğu takviye gıdaya yöneldi. Pandemi dönemindeki artış devam etti, 400 milyar dolar harcadık...

    Vitamine yılda 400 milyon dolar harcıyoruz
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Vitaminlerin de içinde olduğu takviye gıda sektörünün pandemi döneminde bütün dünyada büyük bir gelişme gösterdiğini söyleyen Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, 2023 yılında Türkiye’deki takviye edici gıda pazarının büyüklüğünün yaklaşık 400 milyon dolara ulaştığını söyledi. Pandemi döneminde yakalanan yükselişin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ifade eden Alimoğlu “Dünyaya baktığımızda sektörün büyüklüğü 150 - 250 milyar dolar arasında ifade ediliyor... Pandemi dönemiyle birlikte tüm dünyada sektörün pazar payı agresif bir şekilde büyüdü. Global pazarda 2028 yılına kadar yüzde 5-6, Türkiye’de ise 2028 yılına kadar ortalama yüzde 25 ortalama büyüme öngörüyoruz” dedi. 150’ye yakın ürün çeşidine ulaşan Orzaks’ın, bu ürünlerin tamamına yakınının Rusya, Amerika ve Vietnam başta olmak üzere 52 ülkeye ihraç edildiğini ifade eden Alimoğlu “Önümüzdeki yıllarda özellikle D vitamini, magnezyum, demir, B12 vitamini, kolajen ve diyet pazarlarında daha hızlı büyüme bekliyoruz. Probiyotikler, çiğnenebilir jel form takviye gıda ürünleri ve melatonin, L-teanin gibi mood ürünlerin ön plana çıkacağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SağlıkTakviye
    Haberler > Sağlık > Vitamine yılda 400 milyon dolar harcıyoruz
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