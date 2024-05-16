Yeni Covid varyantı FLiRT! Belirtisi burun akıntısı

Büyük araştırma ile ispatlandı! Hastalıkların sebebi aşı değil Covid’in kendisi

Büyük araştırma ile ispatlandı! Hastalıkların sebebi aşı değil Covid’in kendisi

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, son günlerde İngiltere’de görülme sıklığı artan yeni Covid varyantı ‘FLiRT’ konusunda uyarı yayınladı.

Yeni varyantın en önemli belirtisinin burun akıntısı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, mutasyona uğramış türün daha bulaşıcı mı yoksa daha ölümcül mü olduğunu bilmediklerini belirtiyor.

BİR HAFTADA İKİ BİN YENİ VAKA

İngiltere’de mayıs ayın ilk haftasında yaklaşık iki bin yeni vaka teşhis edildi. Virüsün orijinal belirtilerinden biri olan tat veya koku kaybı da görülüyor.