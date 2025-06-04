Masumiyet TV Plus'da! Zeki Demirkubuz'un ünlü filmleri izleyiciyle buluşacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, prestijli festivallerden ödüllerle dönen ve Türk sinemasında derin izler bırakan bu özel seçki, 'Hayat', 'Masumiyet', 'Yazgı', 'İtiraf', 'Kader' gibi birçok yapımı izleyiciyle buluşturuyor.

Demirkubuz takipçilerini ve onu keşfetmek isteyenleri heyecanlandıracak olan TV+ kütüphanesinde yer alan 'Hayat', 'Bulantı','Kor','Yeraltı', 'Kader','Kıskanmak', 'Bekleme Odası', 'İtiraf', 'Yazgı', 'Üçüncü Sayfa', 'Masumiyet' ve 'C Blok' filmleri TV+'ta ekrana geliyor.

Demirkubuz'un 2023 yapımı filmi Hayat, Türk sinemasında derin bir iz bırakan, kült meraklılarının radarına takılan yoğun bir dram olarak öne çıkıyor. Başrollerde Miray Daner, Burak Dakak ve Umut Kurt'un yer aldığı film, İstanbul'un kenar mahallelerinde geçen, genç bir kızın evlenme baskısı altında sıkışıp kalan hayatıyla ailesinin ve çevresinin çatışmalarını konu alıyor.

ZEKİ DEMİRKUBUZ FİLMLERİ

Bulantı filmi, Demirkubuz'un 2015'te hem yazıp hem yönettiği ve başrolünde de yer aldığı çarpıcı yapımlardan biri. Film, karısı ve çocuğunu bir trafik kazasında kaybeden Ahmet'in, bu trajedi karşısında sergilediği neredeyse kayıtsız ve donuk tutumu merkeze alıyor. Demirkubuz'un Ahmet karakterine hayat verdiği filmde, Öykü Karayel, Çağlar Çorumlu ve Şebnem Hassanisoughi gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

İlk gösterimini 66. Berlin Film Festivali'nin Forum bölümünde yapan çarpıcı filmlerinden Kor ise 2016'da izleyiciyle buluştu. Film, bir yandan geçim sıkıntısıyla boğuşan bir ailenin hikayesini anlatırken, diğer yandan bireysel arzular, sadakat ve ahlak çatışmaları arasında sıkışmış karakterlerin iç dünyasına derinlemesine iniyor.

Demirkubuz'un 2012'de izleyiciyle buluşan filmi Yeraltı, sinema dünyasında büyük ses getirdi. Dostoyevski'nin Yeraltından Notlar adlı eserinden ilham alan film, toplumla ve kendi iç dünyasıyla çatışan, öfke ve yalnızlıkla örülü bir adamın portresini çarpıcı bir şekilde yansıtıyor.

Kıskanmak, Zeki Demirkubuz'un 2009'da vizyona giren ve Türk sinemasında derin izler bırakan yapıtlarından biri. Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, yönetmenin ustalıkla işlediği 'insan doğasının karanlık yönleri' temasını çarpıcı biçimde yansıtıyor. Film, Zonguldak'ta maden mühendisliği yapan Halit ve eşi Mükerrem'in evine, Halit'in kız kardeşi Seniha’nın taşınmasıyla başlayan gerilimli süreci konu alıyor.

Demirkubuz'un 2003 yapımı Bekleme Odası, hayatın karmaşasında kendi yolunu arayanlara hitap eden, derin ve introspektif bir sinema deneyimi sunuyor. Yönetmenin hem yazıp hem de yönettiği ve başrolünde yer aldığı filmde, Demirkubuz'a Nurhayat Kavrak, Nilüfer Açıkalın ve Eda Toksöz gibi isimler eşlik ediyor.

Demirkubuz'un 2001 yapımı İtiraf filmi, modern yaşamın yalnızlık ve ahlaki çelişkilerle dolu dünyasına derin bir dalış yapan, etkileyici bir psikolojik dram. Başrollerde Taner Birsel, Başak Köklükaya ve İskender Altın'ın yer aldığı film, bir mühendisin evliliğindeki sırların ve bastırılmış duyguların açığa çıkmasıyla gelişen iç hesaplaşmaları konu alıyor.

Yazgı filmi Demirkubuz'un 2001 yapımları arasında yer alıyor. Film, hayatın anlamsızlığına ve kaderin kaçınılmazlığına kafa yoranlar için çarpıcı bir sinema deneyimi. Albert Camus'ün Yabancı romanından uyarlanan filmde, Serdar Orçin, Zeynep Tokuş ve Engin Günaydın performansları öne çıkıyor.

Üçüncü Sayfa filmi, Demirkubuz'un 1999 yapımı filmi olarak perdeye yansıdı. Film, hayatın kenarında sıkışmış ruhlara dokunan, yoğun ve gerçekçi bir dramı anlatıyor. Başrollerde Ruhi Sarı, Başak Köklükaya ve Cengiz Sezici'nin yer aldığı film, bir figüranın trajikomik hayat mücadelesini ve umutsuzlukla örülü aşk hikayesini anlatıyor.

Demirkubuz'un 1997 yapımı Masumiyet filmi ise Türk sinemasının kült başyapıtlarından biri. Başrollerdeki Güven Kıraç, Haluk Bilginer ve Derya Alabora'nın muazzam performanslarıyla, hapisten yeni çıkan Yusuf'un, bir pavyon şarkıcısı olan Uğur ve onun sevgilisi Bekir arasındaki imkansız aşk üçgenine tesadüfen dahil oluşunu anlatıyor.

Demirkubuz'un 1994 yapımı ilk uzun metraj filmi C Blok, Türk sinemasında yeraltı ruhunu taşıyan, kült başyapıtların habercisi niteliğinde. Başrollerde Fikret Kuşkan, Serap Aksoy ve Selçuk Yöntem'in yer aldığı ve 31. Antalya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödül'nü kazanan film, İstanbul'da bir apartmanda yaşayan Halet'in, kapıcıyla yaşadığı yasak ilişki sonrası kendi iç dünyasında ve toplumsal normlarla çatışmasını anlatıyor.