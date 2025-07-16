17 numara için sürpriz operasyon! Süper Lig ekibi İrfan Can'a talip

Ofansif kanat hattını güçlendirmek için harekete geçen Beşiktaş, gözünü milli futbolculara dikti. Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan İrfan Can Kahveci ve Benfica'nın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, siyah-beyazlıların alternatifleri arasında.

Transfer döneminde oldukça iddialı hamleler yapan ve son olarak Orkun Kökçü bombasıyla Avrupa'da da manşetleri süsleyen Beşiktaş, ilk 11'ini büyük ölçüde şekillendirdi.

Jurasek, Abraham, Orkun Kökçü ve Kyle Walker-Peters gibi isimlerle önümüzdeki sezon şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlılarda gözler, ofansif kanat hattını güçlendirmeye çevrildi.

İRFAN CAN İÇİN SOMUT HAMLE

Sözcü'nün haberine göre; Beşiktaş, uzun süredir temas halinde olduğu İrfan Can Kahveci için somut girişimlere başladı. Orkun Kökçü’nün transfer tanıtım videosunda yer alan “Bir yolcu daha var” mesajı, İrfan Can iddialarını güçlendirdi.

Fenerbahçe’de forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcunun, Portekiz kampı sonrası ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş’ın ilgisine olumlu bakan İrfan Can, kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam edebilir.

DİĞER ALTERNATİF KEREM

Öte yandan Beşiktaş, alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Bu kapsamda, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu da gündeme geldi. Orkun Kökçü’nün Portekiz ekibine transferinin ardından forma rekabeti artan Kerem’in, yeni tekliflere açık olduğu ve Beşiktaş seçeneğine mesafeli olmadığı ifade ediliyor.