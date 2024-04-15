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38 yıllık dünya rekorunu Litvanyalı atlet Mykolas Alekna kırdı

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38 yıllık dünya rekorunu Litvanyalı atlet Mykolas Alekna kırdı

Spor Haberleri

Avrupa şampiyonu Litvanyalı atlet Mykolas Alekna erkekler disk atmada, Jürgen Schult'a ait 38 yıllık dünya rekorunu kırdı.

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Ramona kasabasında düzenlenen erkekler disk atma müsabakasında, 74,35 metrelik atış yapan Litvanyalı atlet Mykolas Alekna, Alman Jürgen Schult'a ait (74,08 metre)  38 yıllık dünya rekorunu kırdı.

38 yıllık dünya rekorunu Litvanyalı atlet Mykolas Alekna kırdı - 1. Resim

AİLECE REKOR

Alekna'nın ailesi, erkekler disk atmada tarihin en iyi üç atışından ikisini elinde bulunduruyor. Dünya rekorunun yeni sahibi Mykolas Alekna, bu derecesiyle babası Virgilijus Alekna'nın 2000 yılında ulaştığı 73,88 metreyi de geride bıraktı.

 

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