Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’ın başında 7 şampiyonluk yaşayan Fatih Terim, sarı-kırmızılı camia için büyük bir efsane... Kariyerinde ilk defa geçen yıl sezon ortasında bir takım alan tecrübeli çalıştırıcı, o noktadan başarıyla çıkmış ve Cimbom’a 21. şampiyonluğunu yaşatmıştı. Sezonun hemen başında ayrılık yaşadığı 2013-14’ü bir kenara koyduğumuzda 9’uncu defa en başından itibaren Galatasaray ile lig yolculuğuna başlayan Terim, ilk 14 haftada en az puanı bu sezon aldı. Terim yönetimindeki Aslan, hiçbir sezonda ilk 14 haftada 4 mağlubiyet görmemişti... Tüm bu olumsuz istatistiklere rağmen Fatih Terim ve öğrencileri geçmiş yıllarda daha vahim bir tabloyu düzeltip, sezon sonu mutlu sona ulaşmıştı. O sezon ise 1997-98 sezonuydu...



8 puan gerideydi

Terim’in Galatasaray’ın başındaki ikinci yılında ilk 14 haftada sarı-kırmızılılar şimdikinden 3 puan daha fazla toplasa da, Fenerbahçe müthiş bir başlangıç yapmış ve 35 puana ulaşmıştı. İki tarihî rakip arasındaki fark 8’di. Sezon ortasında devre arasına girildiğinde fark 6’ya inmişti. Galatasaray ikinci yarıda aradaki farkı eritip, sonra da rakibini geriden bırakarak 4 puan önce şampiyonluğa ulaşmıştı. Özellikle Beşiktaş mağlubiyeti sonrası camiada olumsuz bir hava esmeye başlarken teknik direktör Fatih Terim, kurmaylarının yanı sıra tüm ekibinin ve öğrencilerini toplayarak, 97-98’i referans gösterdi. Tecrübeli teknik adam “Daha zorunu geçmişte yaptık, merak etmeyin yine yapacağız” dedi.



Gençlik aşısı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Ankara Aktepe Stadı’ndaki maç 13.00’te başlayacak. Fatih Terim, bu maç için dünkü idmana ve kafileye Batuhan Şen, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Celil Yüksel ve Sefa Özdemir gibi genç isimleri de dahil etti.

Coşkulu karşılama

Galatasaray, kupada bugün Keçiörengücü ile yapacağı maç için Ankara'ya gitti. Sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında yaklaşık 150 taraftar karşıladı. TFF aleyhine tezahürat yapan taraftarlar, Fatih Terim ve futbolculara ise sevgi gösterisinde bulundu. Bu arada cezası biten Rodrigues de kafilede yer aldı.



Toplantılarda yokuz

Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfı’nın yaptığı açıklama sonrası, vakfın toplantılarına katılmama kararı alındığını açıkladı. Yayınlanan bildiride, “Söz konusu açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene kadar toplantılara katılmayacağız” denildi.



Derdiyok yolcu

Galatasaray’da Eren Derdiyok, Türkiye’de hiç bir futbolcuya verilmeyecek şansı elde etti. Gomis’in gitmesiyle parçalı formayı üstelik rakibi olmadan kazanan gurbetçi oyuncu 14 hafta itibarıyla sınıfta kaldı. Teknik heyetin mecburen katlandığı Eren, devre arasında gönderilecek.