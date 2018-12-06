Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ali Koç başkanlığa seçilir seçilmez F.Bahçe tribünleri Ersun Yanal ismini dillendirmeye başlamıştı. Cocu ve Koeman dönemlerinde alınan her kötü sonuçta taraftarlardan ‘Yanal’ sesleri yükselmeye devam etmişti. Koç bu isme başından beri soğuk bakıyor, ‘Ersun Yanal gelecek mi?” sorularına, “Siz benim hayal ettiğim Fenerbahçe’yi anlayamadınız sanırım” karşılığını veriyordu. Fakat bıçak kemiğe dayandı ve artık Yanal takımın patronu olmaya çok yakın. Sarı-lacivertli yönetim önce Ali Koç’u, Ersun Hoca konusunda ikna etti. Ardından zaman kaybetmeden yönetici Semih Özsoy’la tecrübeli çalıştırıcıya ‘6 aylık anlaşma’ teklifi götürüldü fakat Yanal kabul etmeyip 2,5 yıllık mukavele istedi.



Telefonunu kapattı

Konu tekrar Koç’a iletildi ve tarafların 1,5 yıllık sözleşmede uzlaştığı belirtildi. Başkan’ın önümüzdeki günlerde İstanbul’a döneceği ve gelir gelmez tarafların son rötuşlar için masaya oturacağı öğrenildi. Sevindiren gelişme kulüp tarafından yalanlanmazken, Yanal’ın ise telefonunu kapattığı görüldü. Kısacası çok büyük bir sürpriz olmazsa kısa süre içinde imzalar atılacak ve F.Bahçe’de 2. Ersun Yanal dönemi start alacak. Geçtiğimiz günlerde bir grup Fenerbahçe taraftarı Samandıra önünde Yanal’ın getirilmesi konusunda eylemde bulunmuştu.

Comolli out!

F.Bahçe’nin Sportif Direktörü Damien Comolli dün sabah basına, “Koeman takımın başında kalacak” açıklaması yaptı. Fransız’ın konuya uzaklığı akşam saatlerinde yaşanan Ersun Yanal gelişmesiyle ortaya çıktı. Bu durum Comolli’nin kulüpte bir ağırlığı kalmadığı şeklinde yorumlandı.

Benzia bunalımda

Takımın beyni olması beklenirken kayıpları oynayan Benzia, mental anlamda dibe vurmuş durumda. Vatandaşı Slimani dışında hiç kimseyle iletişim kurmayan Cezayirli, saha içinde de bildiğini okumakta ısrar ediyor. Benzia’nın bu tavırları takım içinde de huzursuzluğa sebep oluyor.



Yeni hedef Orkun

Fenerbahçe’de gençlik operasyonu sürüyor. Kadrosunda Elif, Berke, Barış ve Ferdi gibi genç yetenekleri barındıran sarı-lacivertlilerde yeni hedef Feyenoord’da forma giyen 17 yaşındaki gurbetçi Orkun Kökçü. Merkez orta saha ve on numara pozisyonlarda görev yapabilen Orkun için PSG, Chelsea, Arsenal ve Tottenham da devrede.



Salonu sevmiyor

Büyük umutlarla transfer edilen ancak şu ana kadar hayal kırıklığından başka bir şey vermeyen Diego Reyes tembelliğiyle dikkat çekiyor. Fizik ve kondisyon olarak takımın gerisinde olan Meksikalı savunmacı buna rağmen salon çalışması yapmıyor. Reyes’in geldiği günden beri ekstra bir idman gerçekleştirmediği öğrenildi.

Millî formayı hak ediyorum

Son iki maçta kurtardığı penaltılarla Süper Lig’in bu kulvardaki en iyi kalecisi olan Harun Tekin, Mircea Lucescu’ya mesaj yolladı. Ay yıldızlı formayla son maçına 9 Kasım 2017’e çıkan tecrübeli file bekçisi “Teknik ekibin kararına saygılıyım ama millî takım formasını giymeyi hak ettiğimi düşünüyorum” açıklaması yaptı. Harun, Fenerbahçe’yle ilgili de “Ligdeki durumumuz kabul edilebilir değil. Takımı bu duruma biz oyuncular getirdik, bu durumdan da çıkaracak olan bizleriz” diye konuştu.