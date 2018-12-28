Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe çıkışı transferde arıyor. Ara transferde kadrosunda ciddi bir rotasyon planlayan sarı-lacivertli ekip, özellikle yerli isimlerin peşinde koşuyor. Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan’la anlaşan Fenerbahçe, bu transferi bedavaya bitirmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş’ın Ozan Tufan takasını kabul etmemesinin ardından Fenerbahçe, Tolgay’ın alacaklarına karşılık serbest kalmasını bekliyor. Bu gerçekleşmez ve Beşiktaş yüksek bir fiyat talep ederse alternatif isim yine Süper Lig’den. Ersun Yanal’ın Trabzonspor’dan öğrencisi Kucka. Yanal, Slovak oyuncuyu Fenerbahçe’ye gelmeye ikna etti. Ancak daha önce Kucka’yla yolları ayırma kararı alan Trabzonspor, Onazi’nin sezonu kapatması sebebiyle Slovak yıldızı elde tutmak istiyor. Her iki transferde zora girmiş durumda.

Emre, Fener’e yakın

Fenerbahçe’nin uzun süredir takipte olduğu bir diğer isim ise Başakşehir’in genç kabiliyeti İrfan Can Kahveci. Ersun Yanal’ın da onayını alan sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki orta saha için Başakşehir’in kapısını çaldı. Ama Başakşehir’le şampiyon olarak tarih yazmak isteyen Abdullah Avcı’nın ideal kadrosunda yer alan İrfan Can’ı elden çıkarmak gibi bir düşüncesi yok. Malatyaspor’un stoperi Sadık Çiftpınar içinse bir nebze olsun umut var. 25 yaşındaki oyuncu için Malatya’nın kapısını çalan Fenerbahçe, takasla transferi bitirmek istiyor. Malatya ise nakit para talebinde bulunuyor. Fenerbahçe, Sadık için kesenin ağzını açarsa amacına ulaşabilecek. Sivas’ın parlayan sol açığı 24 yaşındaki Emre Kılınç’la ise bizzat Başkan Ali Koç ilgileniyor. Bu gerçekleşmesi en mümkün transfer olarak görünüyor.

Cocu'nun keyfi yerinde

Fenerbahçe’den ayrılan Phillip Cocu, Anderlecht’ten gelen teklife henüz cevap vermiş değil. Belçika ekibinin haber beklediği, Hollandalı hiç acele etmiyor. Bunun sebebi ise maddi rahatlık. Anderlecht’in yaptığı teklif, Fenerbahçe ile bir yıllık tazminat üzerinden anlaşan Cocu, sarı-lacivertlilerden aldığı aylık para kadar bile etmiyor. Cocu, çalışmaya başlaması hâlinde Fenerbahçe’nin tazminat ödemeyecek olması sebebiyle imza atmıyor.

Formül aranıyor!

Fenerbahçe, kiralık olarak kadrosuna kattığı, ancak hayal kırıklığı yaşadığı Benzia ve Slimani’den kurtulmak için formül arıyor. Leicester’in geri almayı kabul etmediği, ancak başka bir takıma kiralanmasına onay verdiği Slimani için görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertliler, Benzia için de kulübü Lille ile temaslara başladı. Fenerbahçe, Lille’den Benzia’yı geri almasını, aksi takdirde başka bir takıma kiralanması için izin vermesini talep ediyor.

Düşmemek için oynamak acı verici

Fenerbahçe’nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, tatil için gittiği ülkesinde içini döktü. Şili basınına bir röportaj veren Isla, tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım olmalarına rağmen üst üste iki maç kazanmayı beceremediklerini vurgulayarak, “Düşmemek için oynamak bizim için hüzün verici” yorumunda bulundu. Isla, “Acı bir tatil. Çünkü iyi şeyler yapamadık. Çok fazla haklı suçlama var” dedi. Şilili savunmacı, sezon başında takımdan ayrılma noktasına geldiğini de itiraf etti. Isla, “Birkaç ay önce durum farklıydı. Çünkü oynamıyordum. Şili, Meksika ve İspanya’dan takımlarla görüştüm. Ama yeni teknik direktörle işler değişti. Sportif direktör ve başkanla konuşup şimdilik kalmaya karar verdim. Ardından her zaman olduğu gibi çalıştım ve formamı geri aldım” dedi.