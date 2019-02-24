Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Vestel Venus Sultanlar Ligi 20’nci haftasında derbi heyecanı yaşandı. Şampiyonluğun iki favorisi VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA’yı buluşturan mücadelede gülen taraf 25-21, 25-13, 25-19'luk skorla ev sahibi VakıfBank oldu. Karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken, ilk teknik molaya ev sahibi ekip 12-11 önde girdi ve seti 25-21 önde bitirdi. İkinci setin başında Eczacıbaşı VitrA, Lauren Gibbemeyer ile oyuna etkili başlamasına rağmen teknik molaya 12-6 geride girdi. Ev sahibi ekip seti 25-13 aldı. Üçüncü sette de oyunu kontrol eden VakıfBank, mücadeleyi 3-0 kazandı. VakıfBank’ın Çinli oyuncusu Zhu Thing kaydettiği 24 sayıyla karşılaşmaya damgasını vuran isim olurken, takımının galibiyetinde de büyük rol oynadı. Guidetti’nin takımında Lonneke Sloetjes 14, Kelsey Robinson ise 11 sayıyla çift haneli skor üreten diğer isimler oldu. Derbinin kaybedeni Eczacıbaşı VitrA’da çift haneli skor üreten herhangi bir oyuncu bulunmazken, Jordan Larson’un 9 sayılık performansı yenilgiyi önlemek için yeterli olmadı. Bu sonucun ardından ligde yenilgisiz takım kalmadı. Eczacıbaşı derbiden yenilgiyle ayrılmasına rağmen haftayı 58.3 puanla tamamladı ve liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar: Aydın BB.-Haklbank: 3-0, Nilüfer B.-F.Bahçe: 0-3, G.Saray-Beylikdüzü: 3-1.