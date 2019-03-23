Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Gelecek sezon planlamasına başlayan Beşiktaş’ta şimdiden 10 numara sıkıntısı yaşanıyor. Gelecek sezon bütçeyi 30-35 milyon avrolara düşürecek olan olan yönetim, 10 numara bölgesinde görev alan ve yüksek maliyetleri bulunan Kagawa ile Ljajic’ten sadece biriyle yola devam edecek. Ancak her iki futbolcunun artıları ile eksileri göz önünde bulundurulduğunda bu problemin içinden çıkmak hiç kolay olmayacak. Kiralık Kagawa’nın bonservisi alınmak istenirse kasadan 4-5 milyon avro civarı bir para çıkacak. Eğer bir sene daha kiralanırsa B. Dortmund’a 1,5 milyon avro, Kagawa’ya ise 2,2 milyon avro ödenecek. Torino’dan bir seneliğine kiralanan Ljajic’in durumu da karışık...

MİLAN DEVREDE

İki şartın gerçekleşmesi hâlinde Beşiktaş, 6,5 milyon avro karşılığında Boşnak asıllı yıldızın bonservisini almak durumunda kalacak. Bu şartlardan biri Ljajic’in en az 17 maç oynamasıydı ve bu limit aşıldı bile. İkinci şart ise Beşiktaş’ın ligi ilk üçte bitirmesi. Ancak başta Milan olmak üzere İtalya Serie A takımlarının çok istediği Ljajic’in satışıda söz konusu olabilir. Beşiktaş yönetimi bir yandan maliyeti hesaplarken bir yandan da takıma olan katkıyı düşünerek sezon sonunda iki yıldızdan birinde karar kılacak. Ljajic dört yaş daha genç olmasıyla Kagawa’dan avantajlı gözükse de Japon yıldız reklam ve forma satışı gelirleriyle bu açığı kapatıyor.

KANADALI DÜŞÜNCELİ

Beşiktaş’ın bir yıl daha sözleşmesini uzatmayı düşündüğü Atiba, geleceği hakkında konuştu. Millî takım kapında yer alan Kanadalı oyuncu “Her geçen gün kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bedenimi biraz daha hafif hissediyorum. Son iki senedir en iyi form durumuna çıktım. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bacaklarım eskisi gibi değil. Futbolu bırakma kararı, şu an kafamda yer alıyor” ifadelerini kulandı.