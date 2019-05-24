Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Şampiyon Galatasaray’da teknik ekip nefes almadan yeni sezonun planlamasına başladı. Geçtiğimiz günlerde eski Beşiktaşlı Ryan Babel ile el sıkışan sarı-kırmızılılar Sivassporlu Douglas’ın yanı sıra Şener Özbayraklı’yı da transfer döneminin açılmasıyla imza attırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik heyetin en çok önem verdiği noktaların başında da merkez orta saha geliyor. Sezon ortasında Maicon, Serdar Aziz ve Ozan Kabak ile yolları ayırıp Luyindama ile Marcao’yu kadrosuna katan Galatasaray, revizyonu yaz mevsiminde de sürdürecek. Devre arasında Sparta Prag’dan kiralanan Semih Kaya kulübüne geri dönecek. An Nassr kulübüne Maicon’un önümüzdeki sezon dönmesi söz konusu değil.

ALMANYA'DA GÖZDE

Takımda iki buçuk sezondur verim alınamayan Ahmet Çalık da satış listesine konulacak. Cimbom bu noktada en az iki yenş stoperi kadrosuna katacak. Galatasaray’ın birinci stoper adayı Almanya’nın Fortuna Düsseldorf Kulübü’nde top koşturan 24 yaşındaki Türk oyuncu Kaan Ayhan. 1,84’lük savunmacıyı millî takımdan çok iyi tanıyan teknik direktör Fatih Terim, Kaan’ı ilk sıraya yazdı. Bu sezon Bundesliga’da çok iyi bir süreç geçiren Kaan için 5 milyon avroyu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar Almanlarla temasa başladı. Fortuna Düsseldorf’ta 28 maçta forma giyip, 4 gol kaydeden, bir de asist yapan millî futbolcu piyasasını bir hayli yukarı çekti. Özellikle Kaan’ın pas yeteneğine güvenen Terim, geriden oyun kurma becerisinden dolayı da futbolcuyu takımda görmek istiyor.

TERİM HAFTAYA KALDI

Profesyonel Disiplin Kurulundan Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala hakkında karar çıkmadı. Başakşehir maçında yaşanan olaylar sebebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Terim ve Davala için ek belge ve bilgi talep edildi. PFDK, dosya incelemesinin bu bilgiler doğrultusunda süreceğini açıkladı. Karar çıkmasa da her iki teknik adam kulübede yer alamayacak.

EVİNDE TAM BİR KRAL

Galatasaray son iki sezonda evinde oynadığı hiçbir lig maçını kaybetmedi. Avrupa’nın 5 büyük ligi dikkate alındığında sarı-kırmızılılar dışında bunu başarabilen tek takım var, o da Jurgen Kloop yönetimindeki Liverpool. Geçen sezon Türk Telekom Stadı’nda oynadığı 17 karşılaşmanın 16’sını kazanıp 1’inden beraberlikle ayrılan Cimbom, bu sezon da evindeki 17 maçın hiçbirini kaybetmedi, 13 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

TÖRE UÇUYOR

G.Saray’ın listesinde olan Gökhan Töre, teknik direktör Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Terim’in, Feghouli’ye alternatif olarak düşündüğü millî oyuncuya “Sana ihtiyacım olacak” dediği öğrenildi. Bu görüşmeyle âdeta sevinçten uçan Gökhan’ın da “Kendimi yeniden ispatlayacağım” sözünü verdiği belirtildi.

DIAGNE'NİN TAÇ TÖRENİ

Süper Lig’de sezonunu bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da Senegalli futbolcu Mbaye Diagne de gol kralı olmaya çok yakın.Kasımpaşa’dan devre arasında Galatasaray’a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon iki takım forması altında çıktığı 29 lig maçında 30 defa ağları havalandırma başarısı gösterirken “En fazla gol atan yabancı oyuncu” unvanını da eline geçirdi. Diagne bugün Sivas’ta bu rekoru geliştirmeye çalışacak. En yakın rakibinin 14 gol önünde olan Diagne, sarı-kırmızılı forma altında gol krallığı yaşayan 17. futbolcu olacak.

ŞAMPİYONLUK GALASI YARIN

Galatasaray, 2018-2019 sezonu şampiyonluğunu yarın Ali Sami Yen Türk Telekom Stadı’nda saat 19.05’te gerçekleşecek galayla kutlayacak. Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadyumu’nda LED ekranla tribündeki taraftarlar şampiyonluk kutlamasına dair bütün anları detaylı bir şekilde izleyebilecek. Betül Demir’in yanı sıra sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, şampiyonluk kutlamasına renk katacak. Biletler bugün genel satışa çıkacak.