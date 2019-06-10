Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Millî maçta Dünya Kupası’nın son şampiyonu Fransa’yı sahadan silerek yenmek ülkeyi sevince boğarken, Beşiktaş’ın iki yıldız oyuncusunun muhteşem performansı siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’yı da heyecanlandırdı. Fransa maçını Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde seyreden tecrübeli çalıştırıcı, Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz’ün 90 dakika boyunca göz kamaştırmasına methiyeler düzdü. Dünya yıldızları olarak gösterilen oyunculardan kurulu Fransa karşısında döktüren iki oyuncusunun da takımın değişmezleri olacağını söyledi.

SATIŞA KARŞI

Burak Yılmaz’ın, hücumda bütün takımı yönetmesine ve 34 yaşına rağmen 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmamasının hayranlık duyan Avcı, Türkiye’nin en iyi santrforuna sahip olduklarını söyledi. İtalyan kulüplerinin ilgisinin bulunduğu Dorukhan Toköz’ün performansının da göz kamaştırıcı olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı “Dorukhan’ı satarsak yerine Türkiye’de böyle bir oyuncu bulabilir miyiz?” diyerek oyuncusunun satışına karşı olduğunu gösterdi.

TÖREN BUGÜN 15.00’TE

Beşiktaş üç yıllığına anlaşma sağladığı yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile bugün düzenlenecek törende sözleşme imzalayacak. Vodafone Park’ta 15.00’te gerçekleştirilecek törene başkan Fikret Orman’ın yanı sıra yöneticiler de katılacak.

GÜNER’DEN AÇIKLAMA: VIDA MUTLU

Vida’nın ayrılacağı haberleri üzerine Beşiktaşlı yönetici Umut Güner açıklamada bulundu. Hırvat stoperin çok iyi bir teklif gelmesi durumunda satılabileceğini belirten Güner, Vida’nın şu anda Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu söyledi