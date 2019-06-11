Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirdiği Abdullah Avcı ile resmî sözleşme imzaladı. Vodafone Park’ta düzenlenen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın da katıldığı törende 55 yaşındaki teknik adam, üç senelik sözleşmeye imza attı. Sözlerine, “Beni hayatta tutan üç şey var. Dürüstlük, sadakat ve vefa” diye başlayan Avcı, Beşiktaş’a şampiyonluklar yaşatmayı amaçladığını söyledi. Beşiktaş’a imza atmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten tecrübeli teknik adam “İki şeyden hayatım boyunca taviz vermeyeceğimi düşünüyorum. Beşiktaş Kulübü’nün mazisine layık bir duruş ve kendi taraftarlarımızı memnun edecek ve rakip taraftarın da gıptayla bakacağı bir oyun” dedi.

TARAFTARIN GÜCÜ

Başakşehir’de eksikliğini hissettiği taraftar konusuna da değinen Abdullah Avcı “Taraftar çok büyük bir güç, özellikle Beşiktaş taraftarı çok büyük bir güç. Bunu bizzat burada yaşayan biri olarak söylüyorum. Bu statta desibel rekoru kırıldı. Biz de oynatacağımız futbolla bu desibel rekorlarına bir yenisini daha ekleriz” sözleriyle camiayı heyecanlandırdı. Abdullah Avcı, geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan Oğuzhan Özyakup’a da sahip çıktı. Yıldız oyuncunun Arsenal’den Beşiktaş’a transferinde Başkan Fikret Orman’a fikrini söylediğini belirten Avcı “Oğuzhan benim millî takıma aldığım bir oyuncuydu. Şu anda eksikleri var ama bunları konuşacağız. Eksiklerini düzeltip hem Beşiktaş’a hem de Türk futboluna tekrardan kazandıracağız” diye konuştu.

OLSA DÜKKÂN SİZİN!

Başkan Fikret Orman, yapılacak transferler için ilginç bir ifade kullandı. “Takımın gelecek sezon için bütçesinin daraltılacak olması sebebiyle yıldız transfer yapabilecek misiniz?” şeklindeki soruya Orman “Olsa dükkân sizin” şeklinde gülerek cevap verdi. Başkan Orman, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun herkesi olduğu gibi Beşiktaş’ı da etkilediğini belirtti. Abdullah Avcı için övgü dolu ifadeler kullanan Orman “Çok istediğimiz bir imzayı atıyorum bugün. Dünyada devir değişti, teknoloji daha fazla devrede. Türkiye’de de bunun açılımını Abdullah Avcı yaptı. Hoca’m kariyer itibarıyla Şenol Hoca’yı takip ediyor. Şenol Hoca’nın da Beşiktaş’a geldiğinde şampiyonluğu yoktu” dedi.

AVCI'DAN İNCİLER

∂ “Başakşehir ile beş senelik sözleşme imzalarken dostluklar da vefa da önemliydi, Beşiktaş ile imzalarken de… TEFE, TÜFE, ben bunlardan anlamam”

∂ “Beşiktaş ile sözleşme imzalamamda Galatasaray ile son hafta oynadığımız maçın bir etkisi yok. O gün Başakşehir ile Galatasaray yarıştı o kadar”

∂ “Teknik adam olarak sahanın içinde kalacağız. Bu oyunun sahanın içinde hep saf ve temiz olarak hayal ettim. Çatışma değil, çözüm odaklıyız”

∂ “Kafamda bir oyun sistemi, oyuncu profili var. Sonuna kadar mücadele eden bir takım göreceğiz. Seyircinin de itmesiyle beraber başaracağız”

∂ “Savunmada dar, hücumda geniş bir takım seyredeceksiniz. Bazen oyunun içince sistemler değişir ama coşkulu bir futbol oynayacağız”

∂ “Beşiktaş’ın kaptırdığı topu rakipten geri alma süresi deplasmanda 14, evinde 10 saniye. Bunu taraftarın da desteğiyle 7 saniyeye düşüreceğiz”

∂ “Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Liverpool’dan daha fazla para harcayan takımlar var. Artık dünyada fazla değil, akıllı para harcamak önemli”