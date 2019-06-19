Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Christian Luyindama resmen Galatasaray'da... Sarı-Kırmızılı takım Belçika'nın Standard Liege takımından 3 milyon Euro'ya kiraldığı Luyindama için 6 milyon Euro daha ödeyerek oyuncunun bonservisini aldı.

Belçika basınında yer alan habere göre Galatasaray ayrıca oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan oyuncu Sarı-Kırmızılı takımla bu sezon 17 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.

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