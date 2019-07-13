Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Galatasaray’ın talip olduğu Vedat Muriç’e sarı-lacivertli formayı giydirerek transfer sezonunun yıldızı olan Fenerbahçe, yeni bir hamleyle tarihî rakibinin unutulmaz oyuncusu Gary Rodrigues’i de İstanbul’a getirdi. 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gittiği Suudi Arabistan’ın el-Ittihad takımında aradığı ortamı bulamayan Afrikalı oyuncu çıkış yaptığı Süper Lig’e dönmek için büyük bir fedakârlığı da göze aldı. Fenerbahçe forması giyebilmek için Arabistan’da kazandığı 5 milyon avronun yarısını almaya razı olan yıldız oyuncu detayları görüşmek üzere İstanbul’a geldi. Rodrigues, havaalanında kendisini karşılaşan sportif direktör Damien Comolli’ye de Fenerbahçe’de başarılı olmak için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.

Kariyerinin zirvesindeydi

Fenerbahçe tercihi sebebiyle Galatasaraylı taraftarları kızdıracağının farkında olduğunu söyleyen Rodrigues “Ancak ben kulaklarımı tıkayıp sadece futbola odaklanacağım. Hep birlikte başarılı olup Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız” dedi. Yeşil Burun Adaları Millî Takımı’nın da formasını giyen Rodrigues kariyerinin zirvesine Süper Lig’de çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşarken 33 maçta 9 gol, 10 asistle yıldızlaşmıştı. Rodrigues asist/şut pası istatistiklerinde Edin Visca’nın ardından ligde ikinci olmuştu. Ersun Yanal’ın da kadroda görmeyi çok istediği oyuncu sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalayacak. Rodrigues, İstanbul’da takıma katılacak.

INSTAGRAM HESABI KAPATILDI

Gary Rodrigues, Fenerbahçe’yi tercih etmesiyle sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Sosyal medya hesabından topa tutulan yıldız oyuncunun Instafgram hesabı Galatasaray taraftarının yoğun şikâyetleri sonrasında kapatıldı.

TEBRİKLER NAPOLİ’YE

Transferin gözdelerinden Elif Elmas’ın Napoli’yle anlaşması Avrupa’da ses getirdi. Süreci yakından takip eden isimlerden biri olan Goran Pandev’in menajeri Leonardo Corsi “Yaşıtlarına göre pozisyonunda Avrupa’nın en iyilerinden birisi. Birçok kulüp onu almak istedi. Napoli’yi bu transfer yarışını kazandığı için kutlarım” açıklaması yaptı.

REKABETTEN KORKMAM

Millî stoper Serdar Aziz, kendi mevkiine yönelik arayışlardan çekinmediğini söyledi. Yönetimin şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmaya çalıştığını belirten tecrübeli oyuncu “Kadro kalitesinin artması hepimiz için iyi bir durum. Rekabetten çekinmiyorum” diye konuştu.