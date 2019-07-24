Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi Trezeguet’yi Aston Villa’ya 10 milyon euro’ya satarak kasasını dolduran Kasımpaşa, 2012’den bu yana mücadele ettiği Süper Lig’de izlediği transfer politikası ile diğer kulüplere de örnek oldu. Lacivert-beyazlılar, son 4 sezonda transferde 15 milyon 310 bin euro’luk kar elde etti.

Turgay Ciner’in Kasımpaşa Kulübü’nü 2011 yılında satın almasının ardından lacivert-beyazlıların izlediği transfer politikası dikkatleri çekti. İstanbul ekibi, Süper Lig’deki borçsuz kulüplerden biri olmasıyla da öne çıktı. 2012-2013 sezonundan itibaren Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Kasımpaşa, özellikle geçen sezon Galatasaray’a sattığı Diagne transferiyle ön plana çıktı. Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Teda’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diagne’yi devre arasında Galatasaray’a 13 Milyon euro’ya satan Kasımpaşa, Senegalli forvetten ciddi kar elde etmeyi başardı.



TREZEGUET'DEN 10 MİLYON £



Diagne’nin Galatasaray’a transferiyle tüm gözler takımdaki Mısırlı yıldız Trezeguet’nin üstüne çevrildi. Mısır Milli Takımı’nın formasını da giyen 24 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminin en gözde isimlerinden biri oldu. Süper Lig’deki 3 büyük kulübün de transfer listesine girdiği iddia edilen Trezeguet, Premier Lig’in yolunu tuttu. Ada ekibi Aston Villa, 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trezeguet’yi kadrosuna kattı. Bilindiği gibi Kasımpaşa bu futbolcunun bonservisini geçtiğimiz sezon başında Belçike ekibi Anderlecht’ten 2 milyon euro karşılığında almıştı. Lacivert-beyazlılar, 2019 yılında sattığı Diagne ve Trezeuget’den 23 milyon euro gelir elde etti. Kasımpaşa’nın bu iki futbolcu için harcadığı miktar ise sadece 2 milyon euro oldu.



Süper Lig’e çıktığı ilk 3 sezonda yaklaşık 20 milyon euro’luk transfer masrafı yapan Kasımpaşa, sadece 2013-2014 sezonunda 500 bin euro’luk futbolcu satışı ile kasasına para koydu. 2015-2016 sezonu ile birlikte kar elde etmeye başlayan lacivert-beyazlılar, o sezonda 3 milyon 530 bin euro, 2016-2017 sezonunda 3 milyon 650 bin euro, 2018-2019 sezonunda ise 8 milyon 100 bin euro’luk kar elde etmeyi başardı. Kasımpaşa, bu bereketli dönemde yalnızca 2017-2018 sezonunda futbolcu satışından kasasına para koyamadı.



Kasımpaşa’nın son 7 sezonda yaptığı harcama ve elde ettiği kar miktarları şu şekilde:



2012-2013 sezonu:

7 milyon 640 bin euro transfer harcaması

Satış yok



2013-2014 sezonu:

6 milyon 800 bin euro transfer harcaması

500 bin Euro futbolcu satışı



2014-2015 sezonu:

5 milyon 140 bin euro transfer harcaması

Satış yok



2015 - 2016 sezonu:

2 milyon 970 bin euro transfer harcaması

6 milyon 500 bin euro'luk futbolcu satışı yapıldı

Toplam kar: 3 milyon 530 bin euro kar



2016 - 2017 sezonu:

350 bin euro transfer harcaması

4 milyon euro'luk futbolcu satış geliri

Toplam kar: 3 milyon 650 bin euro



2017-2018 sezonu:

1 milyon 600 bin euro transfer harcaması

Satış geliri yok



2018-2019 sezonu:

5 milyon 300 bin euro transfer harcaması

13 milyon 400 bin euro'luk futbolcu satışı

Toplam kar: 8 milyon 100 bin euro



2019-2020 sezonu:

2 Eylül 2019’da sona erecek olan transfer döneminde 6 futbolcuyu kadrosuna katan Kasımpaşa, bu oyuncuların 4'ünü kiralarken, 2'sini ise bedelsiz olarak transfer etti. Kasımpaşa şu ana kadar kasasından bonservis harcaması çıkmadı.