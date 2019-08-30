Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER ÇETİN ENGİN

Trabzonspor için ilk maçın sonucuna (3-1) bakınca kağıt üzerinde kolay maç görünüyordu. Buna rağmen Ünal Hoca ve futbolcular karşılaşmaya yönelik düzenlenen basın toplantısında dikkatli olacaklarını söylemişlerdi. Fakat futbol bu, rüzgâr bir anda ters dönüyor işte. Hoca, Fener maçını düşünerek tandemini bozmuştu. Bu mini revizyon pahalıya patladı. 24’te stoper Fernandes’in gafletiyle Livaja’nın golü geldi: 0-1. Yunanlılar morallendi, saldırmaya devam ettiler. 5 dakika sonrasında Obi Mikel öyle bir penaltı yaptı ki, maç öncesi eşinin ülkeyi terk etttiği haberleri yayılan oyuncu ‘ben de sahada kalmak istemiyorum’ dedi âdeta. Mantalos penaltı golüyle iyice sıktı canımızı: 0-2. Bunlar yetmezmiş gibi Abdülkadir Ömür de sakatlanarak maça devam edemedi.

Sinir katsayısı yükseldi

Trabzon öyle kötü oynuyordu ki, ilk yarı bir an önce bitsin diyen bir tek ben değildim sanırım. AEK harıl harıl geliyordu zira. Yenilecek üçüncü bir gol geceyi hepten karartacaktı. Neyse ki hakemin bitiş düdüğü geldi. İkinci yarıyla birlikte kıpırdadı temsilcimiz. Yusuf Sarı kaleci Barkas’la karşı karşıya pozisyonda topu köşeye vursa maç 47. dakikada bitmişti. Sonrasında orta sahalar daha kolay geçilir oldu. AEK tur golünü, Trabzon da işi bir an önce bitirmeyi düşünüyordu. Son vuruşların bir türlü gelmediği dakikalar sürüp gitti. Bu arada hakem Michael Oliver’ın takdir haklarını AEK’dan yana kullanması sinir katsayımızı artırdı. 81’de takımın iyilerinden Nwakaeme soldan kopup geldi, bazukasını kaleci çeldi, ahlar vahlar arasında. Kalan bölümde gol bulamayan ama yemeyen de Trabzonspor kan ter içinde Avrupa Ligi’nde grupların yolunu tuttu.

Elimiz torbada

UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi bugün yapılacak. 14.00’te Monaco’da çekilecek kurada Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor’un rakipleri belli olacak. UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları 19 Eylül’de başlayacak, kupanın finali 27 Mayıs 2020’de Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.

Payımıza düşeni aldık

Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman maçı yorumlarken, “İki ayaklı bir müsabaka oynadık. Birinci devre biz galip, ikinci devre de rakibimiz galip geldi. Gruplara kalacak skoru hak eden takım olarak oyuncularımı kutluyorum” dedi. Karaman, “Fiziksel olarak, teknik taktiğin dışında psikolojik olarak hazırlanmazsanız, zorluk yaşayabilirsiniz. Her takım yenilebilir, biz de mağlup olabiliriz, bunu yaşadık. Rakibin gücünü de yadsıyamayız. Hem oyuncular hem bizler kendi payımıza düşeni aldık” şeklinde konuştu.