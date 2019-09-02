Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Falcao ve Andone transferlerinin ardından Mbaye Diagne'yi Club Brugge'e kiraladı. Gece yarısı transferi KAP'a bildirilen Diagne'nin yaptığı hareket ise şok etti.

Belçika basınında yer alan habere göre golcü futbolcu Anderlecht yöneticileriyle telefonda konuşurken bir anda görüşmeyi sonlandırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan yönetici, "Her konuda anlaşma sağlamıştık. Protokolü imzalayalım ve hangi forma numarasını istersin diye sormuştuk, acil bir işim çıktı diyerek telefonu kapattı. Acil işi Club Brugge ile sözleşme imzalamakmış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milliyet

