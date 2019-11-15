Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

A Millî Futbol Takımımız güle oynaya EURO 2020'ye gidiyor! Türk Telekom Stadı'nın tıklım tıklım dolu tribünleri önünde İzlanda'ya geçit vermeyen millîler, 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra tarihinde beşinci defa Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti. Bir puanın bile bizi EURO 2020'ye taşıyacak olmasından dolayı ay-yıldızlılar maça risk almadan başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda tek tehlikeli pozisyonu A Millî Takım buldu. Dakika 30'u gösterdiğinde Zeki Çelik'in ortasından gelen topa yükselen Burak Yılmaz bomboş pozisyonda kendisinden beklenmeyecek kadar kötü bir şekilde kafa vuruşunu yapınca mutlak bir fırsatı kaçırmış olduk. İlk yarıda Cengiz Ünder hızıyla, Hakan Çalhanoğlu pas dağıtımındaki başarısıyla ve Merih Demiral da hava toplarındaki üstünlüğüyle alkış topladı.

Merih çizgide bitti

İkinci devreye millîler daha istekli başladı. Cengiz Ünder'in 61'de rakibe çarparak kalecinin kucağına giden vuruşu maçta çerçeveyi bulan ilk şut oldu. Ardından Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutları kaleyi bulamadı. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ay-yıldızlılarda Şenol Güneş tribünlerin yoğun ısrarları üzerine 81'de Cengiz Ünder'in yerine Yusuf Yazıcı'yı oyuna olarak ilk değişikliğini yaptı. Hemen sonrasında İzlanda'nın korner vuruşunda yürekler hopladı. Magnusson'un kaleci Mert Günok'u geçen kafa şutunu Merih Demiral çizgiden çıkardı. Ardından yaşanan karambol Sigurdsson'un üstten auta çıkan şutuyla son buldu. Yusuf Yazıcı'nın 90'daki ortası direkten döndü, Zeki Çelik 90+2'de çok net fırsatı kaçırdı ama 0-0'lık skorla, A Millî Takım grupta son maçına çıkmadan EURO 2020'yi garantilemiş oldu.

Stat bayram yeri gibiydi

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ay-yıldızlı oyuncularımız, büyük coşku yaşadı. Taraftarların tezahüratlarına eşlik eden teknik heyet ve oyuncular, bütün tribünleri tek tek selamladı sonra da zafer pozu verdi. Taraftarların tezahüratlarını kırmayan A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş "üçlü" çektirdi. Kale arkası tribününe koşarak giden deneyimli teknik adamı taraftarlar bağrına bastı. Millîler daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

Bir ilki başardık

Türkiye, tarihinde ilk defa Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup karşılaşmalarının bitimine 1 maç kala katılmayı garantiledi. Ay-yıldızlı ekip, 1996 ve 2000'deki şampiyonalara play-off maçları sonucu, 2008'e grup ikinciliğiyle, 2016'ya da en iyi üçüncü olarak katılmayı başarmıştı.

Kura çekimi 30 Kasım'da

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü Romanya'nın başşehri Bükreş'te gerçekleştirilecek. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 şehir ev sahipliği yapacak. Yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başşehri Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.