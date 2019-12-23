Ligin fırtına ekibi Sivasspor, başkent deplasmanında G.Birliği karşısında 1 puanı uzatmalarda bulduğu golle kurtardı. Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada Sivasspor, 24. dakikada Arouna Kone’nin golüyle öne geçerken ilk devre bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına çok hızlı başlayan Gençlerbirliği arka arkaya goller buldu.
> Direndiler ama...
56’da Bogdan Stancu eşitliği getirdi, 58’de Ayite skoru 2-1 yaptı. Ayite’nin golü öncesinde ofsayt bayrağı kalktı. Ancak VAR incelemesinden sonra gol kararı verildi. Maçın bu sonuçla bitmesi beklenirken 90+6’da Yatabare’nin röveşatası Sivasspor’a 1 puanı getirdi: 2-2. Böylece Yiğidolar’ın 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Sivasspor’a G.Birliği freni
Başkent ekibi Kone ile geriye düştüğü maçta Stancu ve Ayite’nin golleriyle üç puana yaklaştı. 90+6’da Yatabare’nin röveşatası Sivasspor’a 1 puanı getirdi
Ligin fırtına ekibi Sivasspor, başkent deplasmanında G.Birliği karşısında 1 puanı uzatmalarda bulduğu golle kurtardı. Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada Sivasspor, 24. dakikada Arouna Kone’nin golüyle öne geçerken ilk devre bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına çok hızlı başlayan Gençlerbirliği arka arkaya goller buldu.
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