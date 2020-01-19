Ziraat Türkiye Kupası Son 16'ya kalan Hes Kablo Kayserispor rövanş karşılaşmasında 21 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Kayseri’de oynanan karşılaşma golsüz sona ermişti. Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor müsabakasını Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan. Bu zorlu doksan dakikada VAR Hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu ve AVAR Hakemi Çağdaş Altay olacak.
Fenerbahçe-Kayserispor maçının hakemi oldu
19.01.2020 - 09:04 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.
Etiketler : Fenerbahçe,Kayserispor,maç,hakem,
676002 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/676002.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
17
11
4
2
19
37
2
Başakşehir
18
10
6
2
18
36
3
Fenerbahçe
18
10
4
4
15
34
4
Alanyaspor
18
9
5
4
19
32
5
Trabzonspor
17
9
5
3
16
32
6
Beşiktaş
17
9
3
5
5
30
7
Galatasaray
17
7
6
4
8
27
8
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
9
Gaziantep FK
18
6
6
6
-4
24
10
Göztepe
17
6
5
6
-1
23
11
Denizlispor
17
6
4
7
-4
22
12
Çaykur Rizespor
17
6
2
9
-10
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Konyaspor
18
4
6
8
-8
18
15
Kasımpaşa
17
4
3
10
-8
15
16
Antalyaspor
17
3
5
9
-18
14
17
Ankaragücü
18
2
6
10
-20
12
18
Kayserispor
18
2
4
12
-30
10
Süper Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 20:00
Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor
18.01.2020 14:00
Alanyaspor 5 - 1 Hes Kablo Kayserispor
18.01.2020 17:00
Başakşehir 4 - 1 Yeni Malatyaspor
18.01.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 0 - 2 Fenerbahçe
19.01.2020 13:30
Antalyaspor - Göztepe
19.01.2020 16:00
Trabzonspor - Kasimpaşa
19.01.2020 16:00
Galatasaray - Denizlispor
19.01.2020 19:00
Beşiktaş - Sivasspor
20.01.2020 20:00
Rizespor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
18
11
4
3
11
37
2
Erzurum BB
17
9
3
5
6
30
3
Keçiörengücü
17
7
7
3
5
28
4
Akhisar Bld.Spor
18
7
7
4
4
28
5
Ümraniye
18
8
4
6
3
28
6
Menemen Belediyespor
18
8
4
6
0
28
7
Bursaspor
17
9
3
5
3
27
8
Adana Demirspor
17
6
6
5
6
24
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
24
10
Altay
18
6
6
6
2
24
11
Giresunspor
18
6
6
6
-3
24
12
Fatih Karagümrük
17
6
5
6
-1
23
13
İstanbulspor
17
4
7
6
0
19
14
Altınordu
18
4
7
7
-5
19
15
Osmanlıspor
17
4
4
9
-8
13
16
Boluspor
17
2
7
8
-9
13
17
Adanaspor
18
2
7
9
-10
13
18
Eskişehirspor
17
4
3
10
-8
6
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 19:00
Menemenspor 0 - 3 Giresunspor
18.01.2020 14:00
ümraniyespor 1 - 0 Altay
18.01.2020 16:30
Adanaspor 0 - 0 Akhisarspor
18.01.2020 19:00
Altinordu 2 - 2 Hatayspor
19.01.2020 14:00
Istanbulspor - Erzurumspor
19.01.2020 14:00
Keçiörengücü - Eskişehirspor
19.01.2020 16:30
Boluspor - Osmanlispor
19.01.2020 19:00
Bursaspor - Karagümrük
20.01.2020 19:00
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