Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester derbisinde United, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Etihad stadyumunda City'in konuğu oldu. United, ilk yarıda Nemanja Matic'in attığı golle maçı 1-0 kazandı. Nemanja Matic 76. dakikada da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. City maçtan yenik ayrılmasına rağmen ilk maçta elde ettiği 3-1'lik skorun üstünlüğü ile İngiltere Lig Kupasında adını finale yazdırdı. İngiltere Lig Kupasında Manchester City, Aston Villa ile karşılaşacak.