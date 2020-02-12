Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arasının sürpriz değişimiydi Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın gönderilip yerine yardımcısı Hüseyin Çimşir’in getirilmesi. Ve genç teknik adamın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu. Oyun anlayışında büyük bir değişim olmadı aslında. İstatistiklere bakıldığında da inişli çıkışlı bir grafik söz konusuydu. Ligdeki Çimşirli üç maçta da tabelalarda galibiyet vardı. Ayrıca topun rakibe verildiği Fenerbahçe maçında skorla ters orantılı bir durum ortaya çıktı. Yüzde 35 gibi sezonun en düşük topla oynama yüzdesine sahip bordo-mavililer o kritik maçı da 2-1 almasını bildi.



> Tek yenilgi kupada

Hüseyin Çimşir ile sürekli bir yükseliş gösteren istatistik ise şutlarda görüldü. Üç maçta (Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği) da atılan şut sayısı 15’ten aşağı düşmedi. Takımın başarılı pas yüzdesi de 75’in altına inmezken en fazla pas (519) yapılan maç 6-0’lık Kasımpaşa maçı olarak dikkat çekti. Hüseyin Hoca, Karaman’dan devraldığı bayrağı başarılı bir şekilde taşımanın haklı gururunu yaşarken takım kupada da yoluna devam etti. Hüseyin Çimşir’in tek ve ilk yenilgisi de kupada Denizlispor karşısında geldi ama sonuçta tur atlayan taraf bordo-mavililer olmuştu.



Yüksek verim alındı

Kadrosunda Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge gibi hücum yönü zengin isimler bulunan bordo-mavililerde teknik ekip bu isimlerden yüksek verim aldı. Hele de kiralık gelmesine rağmen Sörloth’un 16 golle gol krallığında da zirvede olması camia adına ayrı bir sevinç unsuru oldu.



GUILHERME:

Arkadaşlık çok çok iyi

Malatya’dan ayrılarak transferin son günü Trabzonspor’a giden Guilherme, bordo-mavililerde çok mutlu. İyi bir arkadaşlık olduğunu, herkesin kendisine yardımcı olmaya çalıştığını belirten Brezilyalı oyuncu “Burada herkes tamamen futbola odaklı. Şehir de öyle. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum” ifadesini kullandı.



AVRUPA İZLİYOR

Uğurcan’a yakın takip

Trabzonspor’un ve Türk futbolunun çıkıştaki kalecilerinden olan Uğurcan Çakır, Avrupa devlerinin yakın takibindeydi. İngiltere, İtalya ve Fransa’dan bazı kulüplerin scout ekiplerinin markajında olan ve 20 milyon avroların telaffuz edildiği genç eldiven şu anda takımın başarısına konsantre olmuş durumda.