Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Şampiyonluk hasretini dindirmek amacıyla göreve getirilen Ersun Yanal’ın da tartışılmaya başladığı Fenerbahçe’de gözler Galatasaray maçına çevrildi. Başkentten eli boş dönen sarı-lacivertliler, 1999’dan beri süren Kadıköy geleneğini yeni bir zaferle devam ettirerek şampiyonluk umudunu tazelemeyi hedefliyor. Eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularını hem fiziki yönden hem de mental açıdan dev maça hazırlamaya çalışırken bir yandan da eksiklerin yerini nasıl dolduracağını hesaplıyor. Morallerin bozuk olduğu sarı-lacivertlilerde Rodrigues ve Emre’den sakatlık, Gustavo’dan ise cezası sebebiyle faydalanamayacak olan Yanal, sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye çalışıyor.



> Zirve umudu sürüyor

Ersun Yanal’ın oyun planları, Hasan Ali Kaldırım’ın antrenman performansına göre netlik kazanacak. Sakatlıktan kurtulan ancak maç eksiği bulunan tecrübeli sol bekin derbide forma giymesi hâlinde Dirar sağ açığa geçecek, sol açıkta boşluğu ise Deniz Türüç dolduracak. Emre ve Gustavo’nun yokluğunda Tolga Ciğerci de gerçek mevkiine dönerek Ozan Tufan’a eşlik edecek. Kritik hataları sebebiyle yoğun eleştiri alsalar da Altay ve Jailson’dan vazgeçmeyi düşünmeyen Ersun Hoca, istediği kurguyu oluşturması hâlinde Kadıköy’den Galatasaray’ı eli boş göndereceklerinden emin. Yaşanan kayıplara rağmen şampiyonluk umudunu koruyan tecrübeli çalıştırıcı, derbiyle başlatacakları uzun soluklu bir serinin kendilerini zirveye taşıyacağına inanıyor.



DERBİ HAZIRLIĞI BAŞLADI

Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’la oynayacağı derbinin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından dün başladı. Ersun Yanal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile start aldı. Sonrasında üç gruba ayrılan oyuncuların, top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.



TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Koç yarın konuşacak

∂ Ali Koç’un geçen hafta FB TV ekranlarından yapmayı planladığı konuşma, Suriye’den gelen şehit haberleri gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Başkan’ın yarın 16.00’da 1907 Tribünü’nde bir basın toplantısı yapacağı açıklandı.



EFSANELERDEN HATIRALAR

Hazır ola geçiyorduk!

∂ Alex, Lugano ve Deivid, Brezilya ESPN’de Fenerbahçe hatıralarını anlattı. Aziz Yıldırım’ın otoritesine dikkat çeken Alex “O soyunma odasına gelmeden önce uyarırlardı. Herkes hazır ola geçer, çıt çıkmazdı” derken Deivid “Bir keresinde az kalsın bana telefon fırlatacaktı” dedi.