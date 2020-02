Türkiye Gazetesi

Ve Ali Koç konuştu... Geçtiğimiz günlerde şehitlerimiz sebebiyle konuşmasını erteleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün basın önündeydi. Toplantının başında hakem hataları gösterildi. Koç “Fenerbahçe’nin sezon başından beri yaşadığı bariz hataların sistematik bir durum olduğu apaçık ortadadır. Bizim lehimize ne yapıldı diye baktık. Sahamızdaki Ankaragücü’nü 2-1 yendiğimiz maçta ilk gol Zanka’nın golü aut olması lazım ama korner verdi. Oynadığımız futboldan bağımsız baktığımız zaman 14-15 puan var ortada. Yarısını hesabımıza saysanız tabloda ne kadar fark ettiğini göreceksiniz” diye konuştu.



> Etkileri artacak

“Alanyaspor maçı bardağı taşıran damla oldu derken Ankaragücü maçını nasıl tanımlarız bilemiyorum” diyen sarı-lacivertlilerin patronu “Bu işlerin bir de saha dışı yaşananları var. Federasyon’umuzu yönetimiyle kurullarıyla aldıkları kararlarla şampiyonluk mücadelemizde sadece bizi zayıflatmakla kalmamış, tüm ligin gidişatını, yarışın tamamını kökünden etkilemişti. Bu etki ilerledikçe daha da artacak” diye konuştu. Koç “Bu zamana kadar 11 maç kazanmışız ama ne hikmetse 9’unda hakemler bir sonraki maç görev alamamışlar” diye konuştu.



> Çok net mesajlar

Hakem atamalarının bir nevi ödül ve ceza olduğunu da vurgulayan Ali Koç “Hakemlere en kuvvetli mesaj nasıl verilir? En kuvvetli mesaj kulağına bir şey fısıldamanın dışında her hafta açıklanan hakem atamalarıdır. Hakemler atamalara bakar mesajı alır. Bir takımın maçını katlettikten bir hafta sonra o hakemlere birlikte maç verirlerse hakem dünyası o mesajı çok net alır. Nedir örnek 10. hafta Kayseri maçında müthiş kötü yönetim sergileyen Arda Kardeşler ve Turgay kağan Numanoğlu ikilisi 11. hafta beraber Göztepe-Malatyaspor maçına atandı. Bundan daha net mesaj veremezsiniz” açıklamasını yaptı.



> Bu cesaret nereden...

“Hakemlerimizin söz konusu Fenerbahçe olunca takındıkları bu son derece cüretkâr tavrın, hatta ürkütücü boyutlarda olan bu tavırlarını nasıl yorumlayacağımızı, etkilerini nasıl ölçebileceğimizi size bırakıyorum” diyen Koç “VAR protokolünü tamamen hiçe sayan uygulamalar özellikle bizim maçlarımızda, diğer maçlarda da norm hâline geliyor. Hakemler bu cesareti nereden buluyorlar? Kör göze parmak, cüretkar kararları bile bile verirken kime güveniyorlar? Kariyerini riske edecek boyutta yapılan kasıtlı kararlarda kime güveniyorlar? Ciddi kazançların söz konusu olduğu maçlar yönetilirken... Pek çok verdiğim örnekte orta hakemin VAR’a gitmesiyle çok daha şey varken bilhassa güven meselesinde VAR’a gitmemeleri akıl alır gibi değil” dedi.



> Meydan okumadır

Vedat Muric’in Gaziantep maçı öncesi PFDK’ya sevk edilmesinin meydan okuma olduğunu ifade eden Koç “Her hafta vahim hatalar var. Bakalım bu hafta menüde ne var? Umarım yoktur” dedi. Fenerbahçe’nin patronu “Resmin bütününe baktığımızda hataların futbolun olağan akışıyla bağdaştırılamaz. Sahadaki hakemlerin standart dışı uygulamaları görmezden gelmeyi geçmiştir. Sıkıntı yaşayan tek takım biz değiliz. Göreceksiniz futbol dışı ve futbol içi unsurlarda pek çok kulüp bizim olduğumuz duruma gelmeye başladı. Şikâyet eden ve canı yanan takım sayısı her geçen gün artıyor. Her hafta daha vahim olaylar oluyor. İçinde bulunduğumuz sezonda görülmemiş bir futbol mühendisliğiyle karşı karşıyayız” dedi.



Nihat Bey’e kırgınız, kızgınız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile ilgili “Fenerbahçe olarak Nihat Bey’e kırgınız, kızgınız. Kendisi ile şahsi bir problemim tabi ki olamaz. Ancak söz konusu Fenerbahçe ise benim için kırmızı çizgi orasıdır. Nihat Bey’le ilişki kuracağımızı kestiremiyoruz” ifadesini kullandı.



İnciler:

Spora siyaset karışmamalı

Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası maçlar dışında tribünlere gitmeme hassasiyetinin siyasilere örnek olması gerektiğini belirtti. Koç adil olunması hâlinde Fenerbahçe’nin şampiyonluğa ulaşacağını da belirtti.



Organize bir durum VAR

Ali Koç, geçen sezonla ilgili organize sözünü bu sezon için de kullandı ve “Saha içinden saha dışına, hakem hatasından kurulların kararlarına, VAR odasından haberlerin medyaya işlenme biçimine varıncaya kadar 360 derece organize bir durum var” dedi.



Adaletsiz bir tablo

Koç “Ülke futbolu, lobisi güçlü olanın istediği kararların alındığı anlayışa dayanıyor” derken “VAR sistemine rağmen, göz göre göre yapılan bir mühendislik söz konusu. Bizim itirazımız bu sisteme ve spordaki adaletsizliğe” dedi.