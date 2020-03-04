Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hüseyin Göçek bugüne kadar 426 maç yönetti. Bu maçlarda 187 kez ev sahibi ekip kazanırken 122 kez deplasman takımı galip geldi. 117 maçta da beraberlik bozulmadı. Hüseyin Göçek bu maçlarda 2146 kez sarı kart, 98 kez de kırmızı kart çıkardı. Hüseyin Göçek, hakemlik hayatında en çok Trabzonspor (43 kez) maçı yönetti. Sonrasında Antalyaspor (33) ve Kayserispor (32 kez) maçlarında düdük çaldı. Hüseyin Göçek, ilk kez Kasımpaşa-Kayserispor maçı yönetecek. 44 yaşındaki hakem, bu sezon Kayserispor'un 2 maçında düdük çalarken ilk kez Kasımpaşa maçı yönetecek. Hüseyin Göçek, bugüne kadar Kasımpaşa'nın 19 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kasımpaşa, 4 kez kazanırken 13 kez mağlup oldu, 2 kez de berabere kaldı. Hüseyin Göçek, bu maçlarda Kasımpaşa aleyhine 42 sarı kart 2 kırmızı kart çıkarırken rakip takıma ise 43 kez sarı kart 4 kez kırmızı kart çıkardı. Hüseyin Göçek, bu sezon Kasımpaşa'nın ilk kez maçını yönetecek. İstanbul Bölgesi hakemi, bugüne kadar Kayserispor'un 32 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor, 13 kez kazanırken 12 kez mağlup oldu, 7 kez de berabere kaldı. Hüseyin Göçek, bu maçlarda Kayserispor aleyhine 83 sarı kart 3 kırmızı kart çıkarırken rakip takıma ise 80 kez sarı kart 6 kez kırmızı kart çıkardı. Hüseyin Göçek, bu sezon Kayserispor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı Denizlispor maçını ve deplasmanda 6-2 yenildiği Trabzonspor maçını yönetmişti.



Kasımpaşa ile Hes Kablo Kayserispor arasında 8 Mart 2020 Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maçın triosu da belli oldu. İstanbul Bölgesi Hüseyin Göçek'in yöneteceği maçta Mehmet Salih Mazlum ile Deniz Caner Özaral yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın 4.hakemi olarak Burak Taşkınsoy, VAR hakemi olarak Ümit Öztürk, AVAR hakemi olarak Mustafa Kürşat Filiz görevlendirildi.