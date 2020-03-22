Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı saran koronavirüs salgınına bugüne kadar birçok sporcu yakalandı. Ülkemizde de salgın giderek yayılırken Fenerbahçe Kulübü dün flaş bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler basketbol takımından bazı oyuncularda ve idari kadroda koronavirüs belirtilerine rastlandığını, takımın detaylı testler için hastanelere yönlendirildiği belirtildi. Bu açıklama spor dünyasında bomba etkisi yaptı. Basketbol takımından yaklaşık 35 kişi dün detaylı testlerden geçirildi. Sarı-lacivertli takımda üç oyuncu ile idari kadrodan bir kişinin A testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Fenerbahçeli oyunculara ve idari kadroya önce laboratuvarda tükürük testi yapıldığı, bütün takımın detaylı testten geçirildiği belirtildi.

> Khimki-Beşiktaş-TOFAŞ...

Sarı-lacivertliler detaylı test sonuçlarının tamamlandığında yeniden kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisini verdi. Fenerbahçe, en son yurt dışında Rusya’da oynadı. Sarı-lacivertliler, THY Euroleague maçı için 6 Mart tarihinde Khimki Moskova ile deplasmanda karşılaşmış ardından ING Basketbol Süper Ligi’nde 8 Mart’ta Beşiktaş ve 15 Mart’ta da TOFAŞ ile oynamıştı. Haberin duyulmasıyla Fenerbahçe ile karşılaşan ekipler de panik yaşadı. TOFAŞ ve Beşiktaş Kulübü, oyuncularının rutin kontrollerinin yapıldığını gerekirse yeniden teste tabi tutacaklarını açıkladı. Fenerbahçe’ye ilk ‘geçmiş olsun’ mesajı Trabzonspor Kulübü’nden geldi. TBF, Anadolu Efes, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleriyle Millî Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ile Anadolu Efes Koç’u Ergin Ataman destek mesajları geçti.

> Bizim takımda yok!

Fenerbahçe Beko’nun son olarak karşılaştığı ekiplerden Beşiktaş ve TOFAŞ, kendi oyuncularında herhangi bir belirtiye rastlanmadığını açıkladı. Beşiktaş’tan yapılan açıklamada “Spekülasyonların önüne geçmek için sporcularımız, teknik ve idari kadromuzda Covid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz” açıklaması yapıldı. TOFAŞ’ın genel menajeri Tolga Öngören de “Koronavirüs belirtisi olan herhangi bir basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık. Maçın üzerinden sekiz gün geçti. Doktorumuz semptom görülmeden teste girilmediğini söyledi. Beş altı gün daha bekleyip yeniden test yapacağız” ifadelerini kullandı.

Basketbol Federasyonu:

∂ Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada “Fenerbahçe Beko’da yeni tip koronavirüs belirtilerine rastlanıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Federasyon olarak süreci tüm kulüplerimizle yakından takip ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Trabzonspor:

∂ “Sevgili Fenerbahçe Ailesi, oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz”

Anadolu Efes:

∂ “Anadolu Efes Spor Kulübü olarak en büyük dileğimiz, dostlarımızın testlerinin negatif çıkması ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır. Kendileriyle ilgili güzel haberleri kısa süre içerisinde öğreneceğimize inanıyoruz.”

Beşiktaş:

∂ “Fenerbahçe Beko ekibine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, yaşanan bu süreçte koronavirüs riski ile karşı karşıya kalan tüm spor emekçilerinin de herhangi bir sorun yaşamadan zorlu süreci geride bırakmasını ümit ediyoruz.”

Galatasaray:

∂ “Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Barcelona:

∂ THY Euroleague takımlarından Barcelona da Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama sonrası geçmiş olsun mesajı yayımlayanlardan oldu. Katalan ekibi sosyal medya hesabından Fenerbahçe’yi etiketleyip “Birlikte yeneceğiz” mesajı verdi.

CENK RENDA:

Kontrol altındayım

Yoğun bakıma alındığı iddia edilen Fenerbahçe Beko yöneticilerinden Cenk Renda sosyal medya hesabından, "Yoğun bakımda olduğum bilgisi doğru değil. Ancak çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum" açıklaması yaptı.

ERGİN ATAMAN:

Finali birlikte oynayacağız

Anadolu Efes’in koçu Ergin Ataman, Fenerbahçe’nin açıklamasının ardından ilk destek çıkanlardan birisi oldu. Ataman “Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague’de final oynayacağız” mesajını paylaştı.

Ufuk Sarıca:

Bu dönemi atlatacağız

“Fenerbahçe Basketbol takımındaki dostlarımıza, sporcu kardeşlerimize ve idari bölümde çalışan arkadaşlarımıza geçmiş olsun... Umarım detaylı tarama sonuçları iyi çıkar ve bu tatsız dönem kısa sürede atlatılır.”

BULGULAR İSPANYA DÖNÜŞÜ

Valencia şüphesi

∂ Fenerbahçe’nin her ne kadar son yurt dışı seyahati Moskova deplasmanı olsa da belirtiler Valencia deplasmanını işaret ediyor. İspanya dönüşü bazı oyuncuların küçük rahatsızlıkları olduğu, daha sonra ailelerinde de görülmesi üzerine testlerin yapıldığı iddia edildi.

BAKAN Fahrettin KOCA:

Yakın takipteyiz

∂ Koronavirüs vakalarının ardından ülkenin en çok takip edilen ismi hâline gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Ülkemizin güzide kulüplerinden Fenerbahçe’nin basketbol A takımı sporcu ve idari kadrosunda #COVID19 belirtisi görülmesi sebebiyle gerekli tetkikler için hastaneye yönlendirilmiştir” açıklamasını yaptı.