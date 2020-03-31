Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Küresel salgın sürecinde elini taşın altına koyan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ile kaptan Emre Belözoğlu birlik çağrısında bulundu. “Toplumsal dayanışma kültürünü ‘Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz’ ruhuyla en üst seviyeye çıkarmanın zamanı” diyen Başkan Ali Koç, “Bu virüs, hepimizin aynı gemide olduğunu hatırlatıyor. Ülke olarak omuz omuza mücadele etme zamanı. Zaten milletçe genlerimizde olan birlik beraberlik ve dayanışma kültürünü en üst seviyeye çıkararak, devletimize destek olmanın zamanı. İmkânı olanlar, ihtiyacı olanlar için harekete geçmeli. Hep birlikte hareket etmeliyiz” ifadesinde bulundu.

> 33 bin kolilik destek

Bütün sporculara, teknik kadrolara, hakemlere, TFF’ye, yayıncı kuruluşa seslendiklerini belirten Ali Koç, “Gelin omuz omuza bir örnek teşkil edelim, yardımcı olalım” dedi. Kampanyanın öncülerinden kaptan Emre Belözoğlu ise “Neler yapabiliriz diye aramızda konuştuk. Ortak bir fon ile destek olma kararı aldık. Biz profesyonel futbolcular olarak birçok insandan daha iyi şartlara sahibiz. Böyle bir kampanyaya imza attık” açıklamasını yaptı. Fenerbahçeli oyuncuların aralarında topladıkları 5 milyon lira ile İstanbul Valiliği’nin Getir Şirketi’yle başlattığı kampanyaya 33 bin kolilik destek sağlandı.

Fener'i özledim

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Zico, sosyal medya hesabından Fenerbahçe teknik direktörlüğü yaptığı günlere dair fotoğrafını içeren bir paylaşımda bulundu. Kulüpte çalışma sürecinde kendisine destek olan teknik ekip, oyuncular, yönetim ve taraftara teşekkür eden Zico, o günleri özlediğini ifade ettiği paylaşımını "Fener gücü" ifadesiyle noktalarken, Alex de Souza alkışla cevap verdi.

Kruse’den iyi haber

Samandıra’da yapılan ilk testinde Covid-19 bulgularına rastlanan, ikinci testi ise negatif çıkan Max Kruse’nin kan örnekleri Sağlık Bakanlığı’na gönderilmişti. Yoğun bakımda olduğu iddiaları ortaya atılan Alman yıldız, “Evdeyim, sağlık durumum iyi. Herhangi bir şikâyetim yok. Antrenmanlara devam ediyorum” dedi.