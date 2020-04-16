Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe cephesinden olumlu haber gelmiyor. “Finansal dengesizlik sürdürülemez boyuttadır” diyerek kongrede Aziz Yıldırım’ın karşısına dikilip ezici bir üstünlükle başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, dertlere derman olmayı başaramadı. Kampanyalar, hibeler, ekstra mesailerin yeterli gelmediği süreçte mali tabloda bir düzelme gerçekleşmedi. Aksine, tablonun eksi hanesi her geçen gün biraz daha artıyor. Futbol kulübü Ali Koç başkanlığındaki ikinci sezonunda da sportif başarıya hasret kalırken, basketbolun da tadı kaçmış durumda. Ekonomik krizin tavan yaptığı sürece dünyayı saran Covid-19 pandemisi eklenirken, sarı-lacivertliler bir de FIFA’ya başvuran eski alacaklılarla yüzleşmek durumunda.

> Sessiz bekleyiş

Fenerbahçe’ye ilk darbe Yasssine Benzia’dan gelmişti. FIFA, alacaklarını tahsil etmek için başvuru yapan Cezayirli oyuncuyu haklı bulmuş ve sarı-lacivertlilerin 840 bin avro ödemesine karar vermişti. NEC Nijmegen de Ferdi Kadıoğlu’nun transferinden alacağı olan 750 bin avroyu tahsil edemeyince FIFA’nın kapısını çaldı. Bu meblağı da ödemek mecburiyetinde olan Fenerbahçe’yi bekleyen dosyalar bunlarla sınırlı değil. Martin Skrtel, Roman Neustadter, Phillip Cocu da sarı-lacivertlilerden alacaklarını tahsil edebilmek için FIFA’ya başvuran isimler arasında. Bir de şikâyet etmeden bekleyen bir grup var. Henüz parasını alamayan Aykut Kocaman ve ekibi bu konuda bir girişimde bulunmuş değil. Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı’nın da içeride parası bulunuyor.

Al Alper’i ver Nazım’ı

Transfer hamlelerine devam eden Fenerbahçe’nin gözü Nazım Sangare’de. Sezon sonunda Isla ile yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, millî sağ bek için Antalya’ya takas teklifinde bulunacak. Fenerbahçe’nin daha önce de transfer etmek istediği Nazım için Akdeniz ekibine Alper’in yanı sıra bir miktar da para teklif edeceği belirtiliyor.

Sponsorlar da zor durumda

∂ Gelirlerin durma noktasına geldiği Fenerbahçe’ye bir darbe de sponsorlardan. Borç, faiz ve kur farkıyla boğuşurken, yayıncı kuruluşun ödemeleri askıya almasıyla bunalan sarı-lacivertliler, bazı sponsorların da ödemeleri geciktirmesiyle hepten sıkıntıya düştü. Yönetim, salgın sonrası oluşacak tabloyu ve oluşan sarmaldan nasıl çıkılacağına dair yoğun bir mesai içinde.