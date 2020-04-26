Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA’nın 55 üye federasyonla yaptığı toplantının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun moderatörlüğünde önceki gün de TFF ve kulüp temsilcileri bir toplantı gerçekleştirmişti. Bu toplantının ardından liglerin yol haritası belirlendi, detaylar ortaya çıktı. Buna göre; Türkiye’de liglerin 12 Haziran Cuma gününden itibaren başlaması konusunda fikir birliğine varıldı. Liglerin Antalya ya da İstanbul gibi tek şehirde oynanması konusu gündeme dahi gelmezken, baştan belirlenen fikstür dâhilinde karşılaşmaların deplasmanlı lig usulüne göre devam etmesi benimsendi.

> Sıkıştırılmış fikstür yok

Süper Lig’de karşılaşmaları tamamlamak için sıkıştırılmış programa da ihtiyaç olmadığı belirlendi. Kalan 8 lig haftası, yine hafta sonlarında (Cuma-Pazartesi) arasında oynanarak tamamlanacak. Türkiye Kupası’nın tamamlanabilmesi için da iki maç haftasına ihtiyaç var. UEFA’nın 3 Ağustos’a kadar liglerin bitirilmesi konusundaki tavsiye kararına göre, 12 Haziran’da başlayacak ligin bu tarihe kadar normal fikstürde rahat bir şekilde tamamlanabileceği belirtildi. Buna göre 25 ya da 26 Temmuz’da sezonun bitirilmesi planlanıyor.

> 10 maç haftası yetiyor

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı lig planlamasıyla ilgili olarak “10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ortasında başlarsak, temmuz sonunda bitiririz diye planlıyoruz. Planlama normal lig formatı üzerine. Seyircisiz oynama durumu ise kesin” açıklamasını yaptı. İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için de UEFA’nın 27 Mayıs’ta bu konuyu karara bağlayacağını belirten Servet Yardımcı UEFA’nın transfer döneminde esnek davranacağını da sözlerine eklerken “Biz de Kulüpler Birliği ile transfer dönemini belirleyeceğiz” dedi.