Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yaşadığı finansal krizden çıkmak için formül arayan Fenerbahçe'ye Ozan Tufan müjdesi geldi. Vedat Muriç için gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertliler, Ozan'a artan İngiliz merakından da son derece memnun. Adı uzun zamandır Premier Lig ekipleriyle anılan Ozan Tufan'ın taliplerine bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldığı dönemde Premier Lig'in kapısından dönen millî oyuncu için Leicester City ve Crystal Palace'ın ardından Cenk Tosun'un takımı Everton da devreye girdi. Vital Football'da yer alan habere göre orta sahaya takviye yapma isteyen Liverpool temsilcisi Ozan Tufan'ı listesinin ikinci sırasına yazmış durumda. Liste başındaki isim ise Brezilya Millî Takımı oyuncusu Allan.

> Herkes memnun

Napoli'de forma giyen 29 yaşındaki Allan için 40 milyon avroyu gözden çıkaran Everton'un bu transferde sorun yaşanması ihtimaline karşı bir alternatif listesi hazırladığı ve Ozan'ın da ilk sırada olduğu belirtildi. Sezon başında 25'şer milyon avro bonservis bedeli ödenen Andre Gomes ve Gbamin'den istediği verimi alamayan Everton'ın, Tom Davis, Fabian Delph ve Morgan Schneiderlin gibi isimlere rağmen orta sahaya transferde kararlı olduğu vurgulanırken, Allan transferi gerçekleşse bile Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtildi. Ozan'ın yenilenen sözleşmesine 20 milyon avro serbest kalma maddesi koyan sarı-lacivertliler de bu ilgiden memnun. Rakamda anlaşılması hâlinde Ozan'ın yeni sezona Ada'da başlaması bekleniyor.

Yeniden Visca

Fenerbahçe bir kere daha Edin Visca'nın peşinde. Başakşehir’de 9. sezonunu geçirmekte olan Boşnak yıldızı neredeyse her transfer döneminde isteyen sarı-lacivertliler yeni bir hamleye hazırlanıyor. Ancak bu aşk karşılıksız değil. Kariyerinde bir sıçrama yapmak isteyen Edin de Fenerbahçe'ye gitmek istiyor. 30 yaşındaki oyuncu, iki sezon önce de Trabzonspor'la el sıkışmış, ancak kulüpler anlaşamadığı için Başakşehir'de kalmıştı.