Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in tecrübeli hakemlerinden Serkan Tokat, koronavirüs sebebiyle evinde karantinada olduğu süreçte yönettiği maçları tekrar izleme fırsatı bulduğunu söyledi. İHA’ya röportaj veren Tokat, bu süreçte evde eşi ve çocuklarıyla keyifli saatler geçirdiklerini söylerken MHK’nın online eğitim ve antrenman programlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü de belirtti. Bol bol kitap okuduğunu ve zihnini dinlendirdiğini belirten Tokat “Evde çocuklarımla etkin vakit geçiriyorum. Mecburi hâller dışında dışarı çıkmıyorum. Bu süreçte saç tıraşımızı bile kendimiz yapıyoruz. Eğlenceli vakit geçirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, sınır tanımıyoruz” diye konuştu.

> Derin bir nefes aldık

Yoğun eğitim, antrenman ve maç programlarından sonra uzun süre evde kalmanın kendisini psikolojik olarak nasıl etkilediği yönündeki soruya Serkan Tokat “Bu kadar yoğun ve hızlı akan bir yaşantıdan sonra derin bir nefes alma imkânım oldu. Sürecin başlangıcında endişelerim oldu, ancak hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedim. Doktorlarımıza, milletimize ve devletimize güvenim sonsuz. Hep birlikte atlatacağız bu süreci” dedi. Her an sahaya çıkacakmış gibi evde formda kalmaya çalıştıklarını da anlatan Tokat “MHK’nın online antrenman ve eğitim programlarıyla kendimizi hazır tutuyoruz. Her hafta kural sınavından geçiyoruz” sözlerini kullandı.

Kilo almamaya dikkat ediyorum

Evdeki çalışmalarda zaman zaman çocuklarının da kendine eşlik ettiğini belirten Serkan Tokat “Kilo almamaya dikkat ediyorum. Futbola dönüş için TFF, Bilim Kurulunun tavsiyesi ile en doğru kararı alacaktır” dedi.

MUTFAKLA ARAM İYİYMİŞ

Pizza, lahmacun denemelerim var

∂ Bu dönemde mutfak işleriyle biraz daha içli dışlı olduğunu belirten Serkan Tokat “Mutfakla aramın tahminimden daha iyi olduğunu fark ettim. Sevdiğim yemekleri kendim yapmaya çalıştım. Sonuçlar hiç de fena değildi. Pizza, lahmacun, magnolia denemelerim oldu” diye konuştu.