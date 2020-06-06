Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği için Trabzonspor’a bir yıl Avrupa kupalarından men cezası vermesinin ardından bordo-mavili kulüp, başvuru hazırlıklarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. 2019 yılında 23 milyon TL kâr açıklamasına, hiçbir oyuncuya, menajere ve kulübe borcu olmamasına ve FIFA’da dosyası bulunmamasına rağmen Trabzonspor’un aldığı bu ceza şok etkisi yaptı. UEFA’nın ‘En fazla 5 milyon avro açık verebilir’ maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle cezayı kestiği öğrenildi.

> Yargılama hızlı olsun

Trabzonspor cephesi ortada bir anlaşılmazlığın olduğunu ileri sürerek ciddi bir çalışması içerisine girdi. Bağımsız denetleme şirketleri tarafından sürekli denetlenen bordo-mavililer, yanlış bir değerlendirme yapıldığı noktasında hemfikir olurken İsviçre’de kulübün çalıştığı hukuk bürosu ile birlikte Trabzonspor hukuk ofisi de sıkı bir hazırlık içine girerek 10 gün içerisinde Spor Tahkim Mahkemesinden (CAS) başvuru yapacak. CAS’tan hızlandırılmış yargı süreci isteyecek olan bordo-mavililer, ağustos ayında kararın çıkmasını bekleyecek.

Şampiyonluk golünü atsın

Trabzonspor’un unutulmaz futbolcusu Şota Arveladze, kendisinin en büyük halefi olarak gösterilen Sörloth’a methiyeler düzdü. Gürcü teknik adam şampiyonluk için “Niçin olmasın” derken Norveçli golcüyle ilgili olarak “Kolay pozisyona giriyor, son vuruşları çok iyi ve zeki bir oyuncu. İsterim ki şampiyonluk golünü o atsın” dedi.

Trabzonspor, Başkan Ahmet Ağaoğlu liderliğinde CAS başvurusu için titiz bir çalışma içine girdi. 2019 yılında UEFA’da mali konularla ilgili radikal bir sunum yaparak kulübün ceza almasını engelleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, aynı mücadeleyi tekrar sergileyecek.