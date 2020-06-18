Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’un dilinde “Fırtınam, kupalarım, hasretim” var. Taraflı tarafsız herkese göre tartışmasız bu sezonun en iyi futbolunu sergileyen bordo-mavililer, üç aylık aranın ardından lige İzmir’de Göztepe galibiyetiyle başlamış ardından kupada Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1 ile saf dışı bırakmıştı. Yirmi üç yıl sonra rakip sahada sevinen Karadeniz ekibinin futbol fırtınası camiasını da gece yarısı sokaklara döktü. Bu bir maçlık bir kutlama değildi aslında. Bordo-mavili taraftarlar, yılların gazını çıkarıp özlem giderirken gelinen noktayı iki kupanın habercisi olarak değerlendirdi ve zafer şarkılarını söylemeye şimdiden başladı.

> Doğru adımlar

Yönetimin doğru hamlelerinin ve kadro yapılanmasının sonucu şu ana kadar yüksek bir yüzdeyle elde edildi. Ve düşünün bu takım devre arasında sürpriz bir şekilde Ünal Karaman ile yolları ayırıp takımı önce geçici olarak düşünülen ardından kalıcı hâle getirilen Hüseyin Çimşir’e teslim etmişti. Ki o Hüseyin Çimşir, futbolcu olarak hizmet ettiği ve şimdi bir numaralı sorumlu hâle geldiği gönülden bağlı kulübünde tarih yazmanın eşiğine geldi. Kırk bir yaşındaki teknik adamla çıkılan 16 maçın 12’sinde galibiyet geldi ve yüzde 75’lik bir başarı elde edildi. Şimdi ise gözler toplam 8 maçlık finale çevrildi.

Gizli lider Ekuban

Karadeniz ekibinde virüs sonrası öne çıkan oyuncu hiç kuşkusuz Caleb Ekuban oldu. Ligdeki Göztepe maçında bir gol atan genç forvet, kupada da Fenerbahçe maçında iki asist birden yaparak turu getirdi. Şu anda güncel piyasa değeri 3 milyon 200 bin avro alan Ekuban’ın değerini katladığı ve sakatlık olmadığı takdirde daha da yukarı çekeceği aşikâr.

Emre susmasını bilmiyor

Alexander Sörloth’un eski futbolcu babası Goran Sörloth da Kadıköy’deki Fenerbahçe maçına değindi. Oğlu ile maç içerisinde diyaloğa giren ve kırmızı kart gören Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu’nu değerlendiren baba “Emre Belözoğlu, büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin en çok nefret edilen kişisi. Susmasını bilmiyor” diye konuştu.

Harika bir duygu

Fenerbahçe kupa maçında rakip fileleri iki defa havalandıran Alexander Sörloth çok ama çok mutlu. Norveç basınına açıklamalarda bulunan golcü oyuncu”'Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. Bizim için en büyük rekabetlerden birisi ve orada galip gelmek kesinlikle harika bir şey. Takım arkadaşlarım süperdi, bana çok iyi servisler yaptılar” dedi.

Nwakaeme, üç hafta yok

Kupada final biletini Kadıköy’de cebine koyan Trabzonspor’a üzücü haber Anthony Nwakaeme’den geldi. Hücumun etkin isminin Fenerbahçe maçındaki sakatlığı ciddi. Sol kasığında problem bulunan ve bugün MR’ı çekilecek olan bordo-mavili isim üç hafta takımdan uzak kalacak. Bu sezon 39 maçta 14 gol ve 11 asistle oynayan 31 yaşındaki oyuncu Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında takımdaki yerini alamayacak. G.Saray maçına ise yetiştirilmeye çalışılacak.

CAS olumlu karar verir

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Avrupa’dan bir yıl men kararıyla ilgili olarak, “Trabzonspor’a her türlü yardımı ve desteği veriyoruz. Güçlü bir dosya hazırladılar. CAS’tan da inşallah olumlu bir haber çıkacağına inanıyorum” dedi.