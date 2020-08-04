Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlıları en çok zorlayan konulardan biri de kaleci transferi olacak. Sergen Yalçın’ın kalede yerli bir ismi görmek istediğini söylemesinden sonra Konyaspor’un kalecisi Serkan Kırıntılı’nın siyah-beyazlıların transfer gündeminde olduğu iddiası ortaya atıldı. Yayıncı kuruluşta duyurulan haberin ardından Konyaspor yönetimi Serkan’ın bir senel daha sözleşmesinin olduğunu hatırlatıp “Bu haberler doğruysa söz konusu kulüp etik olarak yanlış bir yol izlemektedir” açıklamasını yaptı.

> İlgisi olabilir

Serkan Kırıntılı’nın Sergen Yalçın’ın açıkladığı kaleci kriterlerine uyduğunu söyleyen oyuncunun menajeri Halûk Canatar ise “Ben böyle bir görüşme yapmadım” cevabını verdi. Konyaspor’un seçimi beklediğini söyleyen Canatar “Mevcut yönetimin devam edip etmeyeceği belli değil. Bir haber üzerine yapılan bu açıklama Beşiktaş Kulübü’ne karşı da nezaketsizlik olmuş. Bir transfer pazarlığımız olmadı. Telaffuz edilen rakamlar da asılsızdır. Ama ben Beşiktaş’ın ilgisi olabileceğine inanıyorum. Konya’da ki kupa kazanmış bir oyuncu” dedi.

ÜÇ KULÜP PEŞİNDE

Vida’ya talip çok

∂ Beşiktaş’ın yüksek maliyeti sebebiyle elinden çıkarmak istediği Domagoj Vida’yı üç kulübün istediği öğrenildi. İspanya’dan Sevilla, Fransa’dan Lyon ve İngiltere’den West Bromwich Albion’un ilgilendiği Vida’nın, İngiltere’ye gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.