Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Bernard Mensah savaşını kazanan Beşiktaş oldu. Süper Lig'in en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Ganalı futbolcu gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giyecek. Hes Kablo Kayserispor bir yıllık anlaşma için 500 bin avro kiralama bedeli alacak. Beşiktaş eğer sezon sonunda Mensah’ın bonservisi almak isterse Kayserispor kulübüne 4,5 milyon avro daha ödeme yapacak. Yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek imzayı atması bekleniyor. Transfere en çok sevinen isim ise Sergen Yalçın oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, ısrarla istediği 25 yaşındaki futbolcunun gelişi için "Yılın en iyi transferini biz yaptık" dedi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile transferi değerlendiren Kartal'ın teknik patronu, Mensah'ın takıma seviye atlatacağını ve orta sahadaki yetenekli ayak açığını da kapatacağını söyledi.



> Adem Ljajic yolcu

Öte yandan Bernard Mensah'ın gelişiyle birlikte Âdem Ljajic'e de yol göründü. Sergen Yalçın'ın katkı verememesi; yönetimin de 2,5 milyon avroluk maliyeti sebebiyle istemediği Boşnak asıllı futbolcu için uzun süredir teklif bekleniyordu. Sonunda beklenen teklif Japonya'dan geldi. Japon Ligi ekiplerinden Vissel Kobe, Ljajic için Beşiktaş'a transfer teklifte bulundu. Kobe'nin 28 yaşındaki Sırp yıldız için 3 milyon avroluk bir teklif yapmasını yönetim sevinçle karşıladı. Ancak Ljajic'in ailesine uzak olmayı istemediği için teklifi düşünmek istediği öğrenildi. Eğer sezonluk maliyeti 2,5 milyon avro olan Ljajic'le yollar ayrılırsa yıllık 1,3 milyon avro kazanacak olan Mensah'ın forma giymesiyle yönetim büyük bir tasarruf sağlamış olacak.



İMZA BUGÜN

​Bernard Mensah dün gece İstanbul'a geldi ve ayağının tozuyla 'Bırakmam seni' tişörtünü giydi. Ganalı oyuncu bugün kontrolden geçtikten sonra imzayı atacak. Kartal'ın yeni yıldızı transferinde önemli rol oynayan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı için sosyal medya hesabından "Teşekkürler anne" paylaşımında bulundu.



BERNA GÖZBAŞI'DAN BÜYÜK JEST:

Beşiktaş'a söz verdim!

Bernard Mensah transferi, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile olan iyi ilişkileri sayesinde gerçekleşti. Gözbaşı'nın, Çebi ile yaptığı son görüşmede, "Ben size söz verdim. Galatasaray 10 milyon da verse bu iş değişmez" dedi. Sosyal medyada da Kayserispor Başkanı için binlerce övgü dolu paylaşımlarda bulunuldu.



ANLAŞMA YAKIN

Gökhan Töre geliyor

∂ Beşiktaş, Gökhan Töre için Yeni Malatyaspor’a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların Umut Nayir’in bonservisi artı bir miktar para önereceği öğrenildi. Yeni Malatyaspor'un bu teklife sıcak baktığı bildirildi.



BİLETİ KESİLDİ AMA...

Tyler Boyd kalmak istiyor

∂ Siyah-beyazlılarda bekleneni veremeyen Tyler Boyd'dan kendisine kulüp bulması istendi. Beşiktaş'tan yılda 1,3 milyon avro kazanan ABD'li oyuncunun takımda mutlu olduğu için ayrılmak istemediği öğrenildi. 24 yaşındaki forvet için kulübe gelen bir teklif de yok.

Ndiaye kiralanıyor

Kara Kartal için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş, geçen sezon Trabzonspor’da forma giyen ve bonservisi Stoke City’de olan Badou Ndiaye’yi bir sezonluğuna kiralamak için girişimlere başladı. Yönetim, Senegalli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulundu.