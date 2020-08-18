Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’de... Sarı-kırmızılı yönetime transfer konusunda ağır eleştirilerin yapıldığı süreci ve sıcak gündemi değerlendiren Cengiz, özellikle Beşiktaş’a giden Bernard Mensah konusunda önemli ifadeler kullandı. Hayatı boyunca hiçbir transfere direkt girmediğini belirten Mustafa Başkan “Söylenen futbolcu ile ilgili (Mensah) ben de merak ettim. Öğrendim ki bizi suçlamışlar. İzin almadan oyuncu ile görüşmüşüz. Tam tersi. Futbolcu, bizi aramış. Arkadaşımız izin aldıktan sonra, arıyor ve 'Beşiktaş ile anlaştınız' diyor. Oyuncu 'Hayır anlaşmadık' diyor ve bizden teklif beklediğini söylüyor. 2,8 milyon ödenecek. Bizim böyle bir paramız var ama sokağa atacak kuruşumuz yok. Atamayız!” dedi.

> Beceriksiz oluyoruz!

“493 milyon TL harcama limitine sahipsek yaptığımız tasarruf sayesinde” diyen Cengiz “Ben har vurup harman savurmayı bilmiyor muyum? Biz Mensah'a teklif vermedik. Abdurrahim (Albayrak) Bey aradı, 'Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz' dedi. Bizde yazılı belgeler var, kimseyi utandırmak istemiyoruz. Mensah'a ve sevgili Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Eğer beceri har vurup harman savunmaksa biz beceriksisiz. Bu ligin en iyi 10 kalecisinden birini (Fatih Öztürk) 400 bin avroya alıyoruz ‘beceriksiz’ diyorlar. Böyle bir kırılganlık olur mu? Biz Galatasaray'da bir futbolcu ile alakalı bir şeyi eksik bildirsek bizi indirirler. Medya neden sormuyor? Satan söylemiyor! Alan da yazmıyor... Yıl sonu bilanço çıkıyor, zarar” diye konuştu.

DAYANIKLILIK ÖLÇÜMÜ

Testten geçtiler

∂ Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam eden Galatasaray takımında dün test zamanıydı. Oyuncular, yo-yo (dayanıklılık) testinden geçti. Takım bir günlük iznin ardından çalışmalarına yarından itibaren tekrar devam edecek.

ŞİMDİ GÜNDEMDE...

Lemina müjdesi

∂ Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta içinde Mario Lemina’nın transfer gündemlerinde olmadığını ama Seri ile ilgilendiklerini söylemişti. Galatasaray’ın patronu dün ise Lemina konusunda farklı bir açıklama yapıp “Lemina şu an gündemde. Önemli olan Galatasaray'ın menfaatleri. Bütün futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray anlaşmaz ise başka kulüplerle görüşür” dedi.

YAZILAN DOĞRU DEĞİL

Feghouli gerçekleri

∂ Cezayir basınında Sofiane Feghouli ile ilgili bir habere başkan Mustafa Cengiz’den düzeltme geldi. İndirimi kabul etmeyen Feghouli’nin Galatasaray Kulübü’nü nisan ayından beri ücretini alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya’şikâyet ettiği haberi vardı. Cengiz bu konuda “Yazı yanlış. Nisandan beri ödememe diye bir durum yok. Öyle bir durum olsa fesih hakkı doğar” diye konuştu.

DÖRT İSME GÖNDERME

Gerekirse biz de yapacağımızı biliriz

∂ Sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, pandemi sürecinde dört futbolcunun feragatname imzalamadığını belirterek “Kol kırılır yen içinde kalır. Bütün futbolcularımız yüzde 15 indirim yaptı. Dört kişi imzalamadı ve bizimle ters düştüler. Gerektiğinde biz de yapacağımızı biliriz” dedi. Cengiz, takım maliyetini de 40 milyon avroya indirme gibi bir hedefleri olduğunu ve bunun için çalıştıklarını da söyledi.

İsmimi asla unutmayacaklar!

Mariano'nun yerine transfer edilen Omar Elabdellaoui dün resmen açıklandı. KAP'a yapılan açıklamada, ilk sezon 1,3, ikinci sezon 1,35, üçüncü sezon ise 1,4 milyon avro sabit transfer ücret ödeneceği belirtildi. Fas asıllı Norveçli sağ bek yaptığı iddialı açıklamada, "İsmimi söylemek zor ama öğrenecekler ve asla unutmayacaklar" dedi.