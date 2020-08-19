Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Moussa Sow olarak lanse edilen Mame Thiam resmen Fenerbahçeli oldu. 27 yaşındaki Senegalli golcü kendisini üç seneliğine sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kasımpaşa’nın bir senelik sözleşmesinin yükümlülüklerine karşılık bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye verdiği Thiam, dün sabah Samandıra’ya gelip takım arkadaşlarıyla tanıştı ve hemen ardından koronovirüs testinden geçip soluğu idmanda aldı.

> Çok mutluyum

Fenerbahçe, transferi “Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam’a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz” sözleriyle duyururken Senegalli golcü “Burada olmaktan çok mutluyum. Feenebahçe için maksimum performansımı sergileyeceğim” dedi. Vatandaşı Sow’u örnek alan Thiam, hücum hattının tamamında görev yapabiliyor.

Inter’in keşfi

Thiam’ın kariyerinde İtalya’nın büyük önemi var. Henüz 16 yaşında iken Inter tarafından keşfedilen Senegalli, Serie C, Serie B ve Serie A seviyesinde bütün tecrübeleri yaşadı.

∂ Fenerbahçe Kulübü, Mame Thiam transferi için Kasımpaşa'ya teşekkür etti. Kulübün sitesinden yapılan açıklamada özetle; Kasımpaşa’nın spor kamuoyumuza hitaben yaptığı açıklamayı takdirle karşıladıkları, dostluk adına değerli bir yaklaşım sergiledikleri ve pandemi sürecinde örnek bir davranış sergiledikleri vurgulandı.

‘KURTARICI’ PAŞA!

Türk futbolu için bedelsiz

∂ Kasımpaşa Kulübü, Türk futbolunun "Üç büyükler"i olarak adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye verdiği destekle ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. Bilgilendirmede Beşiktaş’ın “Bırakmam Seni” kampanyasına destek verildiği, Fatih Öztürk’ün G.Saray’a, Mame Thiam’ın da bonservis bedeli almadan Fenerbahçe’ye gittiği belirtildi. Ve bunların Türk futbolunun kalitesini ve değerini artırmak adına yapıldığı duyuruldu.