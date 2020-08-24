Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerde transferin gözdeleri Alexander Sörloth, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi görülüyor ama öne çıkan bir isim daha var: Caleb Ekuban. Leeds’ten satın alma opsiyonuyla kiralan ve sonrasında 1 milyon avro ödenerek bonservisi alınan Gana asıllı İtalyan forveti ciddi şekilde Celtic istiyor. İskoç temsilcisi, daha önce önerdiği 4 milyon avroluk bonservis bedelini 6 milyon avroya çıkardı. Ahmet Ağaoğlu yönetimi ise konuyla ilgili olarak Teknik Direktör Eddie Newton’un görüşüne başvurdu. İngiliz teknik adam ise kesinlikle Ekuban’ın satılmaması gerektiğini belirtti.

> Yönetime bağlı

Leipzig’in ciddi şekilde ilgilendiği Alexander Sörloth’un ayrılık ihtimaline karşı Ekuban 1 numaralı forvet olarak düşünülüyor. Newton, hızı tekniği ve kalitesiyle 26 yaşındaki Ekuban’ı bırakmak istemediğini vurguladı. Tabii ki son olarak nihai kararı yönetime bıraktı. Ki yönetimin düşüncesi de hiçbir oyuncuyu değerini bulmadan satmamak. Ekuban da bunlara dahîl. Ahmet Ağaoğlu yönetiminin Ekuban’dan beklentisi en az 8 milyon avro. Bu rakamı veren olursa transferde somut adımlar atılacak. Golcü oyuncu da yönetimin kararına saygılı.