Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Lige 3-1'lik Gaziantep galibiyetle başlayan Galatasaray'da gündem transfer. Hedef; orta sahaya Stoke City'den kiralanan Etebo'dan sonra bir takviye daha yapmak. Ancak bunun için de FFP kurallarını ihlal etmek istemeyen sarı-kırmızılılar oyuncu satışına odaklanmış durumda. Gaziantep maçında ortaya koyduğu futbolla alkış alan Belhanda'yı bu performansı kurtarmayacak gibi görünüyor. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da Fatih Terim gibi oyuncu için 'kalacak' diyemedi.

Üç teklif var

Albayrak "G.Saray'da bugüne kadar çok iyi oynayan futbolcular da oynamayan futbolcular da satıldı. İyi oynadığı için gidecek ya da gitmeyecek diye bir şey yok. G.Saray'da transfer bitmez. Hem alırız hem de satarız. Bu çarkı çevirmek zorundayız" diyerek ayrılık sinyalini verdi. 30 yaşındaki oyuncu için başta eski kulübü Nice olmak üzere kulübe üç teklifin geldiği, G.Saray'ın Belhanda'nın satışından en az 5 milyon avro gelir etmeyi hedeflediği öğrenildi.

BAKÜ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda Neftçi Bakü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda beşe beş çift kaleli dar alan oyunları ve 10’a 10 çift kale oyun gerçekleştirildi.

METİN OKTAY'A ANMA

'Taçsız Kral' unutulmadı

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Metin Oktay vefatının 29. yılında kabri başında anıldı. Anma törenine İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve divan kurulu üyeleri katıldı. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Metin Oktay'ı, Topkapı Kozlu Mezarlığı’ndaki kabri başında andı.