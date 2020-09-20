Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde-Çiftlik kara yolu Güresen Tepe mevkisinde gerçekleşen kazada 3 tekvandocu hayatını kaybetti, 2 tekvandocu da yaralandı.

Kazada, araçtaki Niğde Çiftlikspor Kulübü sporcuları Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Emin Koç, olay yerinde vefat etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden 3 tekvandocu için taziye mesajı yayımladı.

Yaralanan sporculara da acil şifalar dileyen Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç tekvandocumuz Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum sporcularımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim. Kazada yaralanan sporcularımızın da tez zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyorum."

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de sporcuların antrenörü Ramazan Yılmaz'ı arayarak taziyelerini iletti.